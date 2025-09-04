林郁婷、王冠閎攜手擔任代言人　國民體育日9月9日登場

▲「國民體育日」邀請全民一同響應「運動99、健康久久」進而提升全民運動風氣。（圖／體育署提供）

記者杜奕君／綜合報導

教育部體育署宣布，114年國民體育日活動將於9月正式展開，特別邀請2024年巴黎奧運拳擊金牌得主林郁婷與2025年德國萊茵魯爾世界大學運動會游泳銀牌選手王冠閎，擔任今年度活動代言人。

兩位頂尖運動員首度攜手合作，共同拍攝宣傳影片，將於9月在各大電視台陸續播出。他們在現場不僅展現滿滿活力，也以輕鬆有趣的方式，向大眾傳遞「運動99、健康久久」的理念，並介紹今年的兩項免費福利。

體育署為響應國民體育日，特別推出兩大免費體驗。首推「9月9日全國運動設施免費用」，當天全台國民運動中心及各地公立運動設施將全面開放，民眾可免費使用。

另一項則是「9月全台體適能檢測免費做」，整個9月期間，體育署安排科技體適能檢測車巡迴台灣北中南東四地，包括台北三創生活園區、新竹遠東巨城購物中心、高雄漢神巨蛋購物廣場與花蓮東大門廣場，邀請民眾參加體適能檢測，親自體驗運動科技帶來的便利。

由於去年活動獲得熱烈迴響，今年特別安排林郁婷與王冠閎分別於9月13日及9月20日現身台北三創生活園區，與民眾互動同樂。體育署期望透過兩位代言人號召，號引更多人投入規律運動生活，進一步提升全台運動風氣。

今年台灣運動員在國際賽事表現亮眼，於萊茵魯爾世界大學運動會取得5金13銀7銅，在成都世界運動會也拿下5金6銀4銅，展現台灣運動實力。運動部與全民運動署也宣布，經過一年規劃，將於9月9日正式成立，攜手推動全國運動發展，打造更完善友善的運動環境，為國人健康奠定堅實基礎。

▲體育署洪志昌副署長。（圖／體育署提供）