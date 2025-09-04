運動雲

>

「休賽季之王」告別NBA？　西蒙斯糟爆料可能退休

▲西蒙斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲西蒙斯傳出考慮就此退休想法。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

新賽季的NBA，可能看不到「休賽季之王」西蒙斯（Ben Simmons）了嗎？根據《紐約郵報》報導，這位昔日以全能身手成為聯盟天之驕子的全能戰將，可能在現年僅29歲的情況下，考慮就此退役高掛球鞋，消息一出引發不少討論。

目前仍處於自由身待業狀態，西蒙斯雖然不斷傳出有球隊想要網羅，但至今始終未能獲得一紙新合約，也因此傳出他考慮就此退休告別NBA舞台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貴為2016年NBA選秀狀元，當時西蒙斯初入聯盟就憑藉208公分主打控球後衛的絕對身材優勢，加上攻守全面表現，成為聯盟力捧新興，甚至被視為天王球星詹姆斯（LeBron James）接班人。

但後續西蒙斯外線投射能力始終未能有所成長，加上遭遇反覆傷勢，與原母隊費城七六人狀況也鬧翻，領袖氣質及帶隊能力一再遭受質疑下，也讓他後續被交易轉戰籃網，但受到傷勢影響，也無法回到昔日頂級身手。

在2024-25賽季，西蒙斯先後效力布魯克林籃網以及洛杉磯快艇，整季出賽51場，但即便少了球星光環，平均仍繳出5分、4.7籃板、5.6助攻全面數據。

不過根據美國媒體報導，生涯已經賺進超過兩億美金的西蒙斯，在傷勢始終反覆不定情況下，已經動了退休念頭，但目前西蒙斯陣營並未有進一步說法，且若有球隊提出合約，或許正值當打的西蒙斯仍將持續在賽場奔馳續戰。

關鍵字： 西蒙斯NBA退休休賽季之王Ben Simmons

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

才剛結束訪台行！　雷納德遭爆料與快艇8.6億密約遭NBA調查

才剛結束訪台行！　雷納德遭爆料與快艇8.6億密約遭NBA調查

4年27.6億台幣天價！　獨行俠搬巨約續留優質長人華盛頓

4年27.6億台幣天價！　獨行俠搬巨約續留優質長人華盛頓

5年來首見大突破　大坂直美重返美網女單4強

5年來首見大突破　大坂直美重返美網女單4強

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

PLG選秀會僅花20分鐘、4人入選　UBA本土「全軍覆沒」成警訊　

PLG選秀會僅花20分鐘、4人入選　UBA本土「全軍覆沒」成警訊　

王建民的「都市傳說」親自證實了！　超猛紀錄後來被打破

王建民的「都市傳說」親自證實了！　超猛紀錄後來被打破

李博登父親現身洲際觀戰　大聯盟140勝、世界大賽冠軍背景超狂

李博登父親現身洲際觀戰　大聯盟140勝、世界大賽冠軍背景超狂

繼林郁婷後！阿爾及利亞拳后克莉芙也退賽　WB性別檢測惹議

繼林郁婷後！阿爾及利亞拳后克莉芙也退賽　WB性別檢測惹議

大谷翔平臨時取消先發「只打不投」 胸悶＋咳嗽延至周末登板

大谷翔平臨時取消先發「只打不投」 胸悶＋咳嗽延至周末登板

完全比賽破功！徐若熙寫罕見悲情紀錄仍嘆可惜：沒揮棒

完全比賽破功！徐若熙寫罕見悲情紀錄仍嘆可惜：沒揮棒

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

熱門新聞

王建民的「都市傳說」親自證實了！　超猛紀錄後來被打破

李博登父親現身洲際觀戰　大聯盟140勝、世界大賽冠軍背景超狂

繼林郁婷後！阿爾及利亞拳后克莉芙也退賽　WB性別檢測惹議

大谷翔平臨時取消先發「只打不投」 胸悶＋咳嗽延至周末登板

完全比賽破功！徐若熙寫罕見悲情紀錄仍嘆可惜：沒揮棒

盛讚徐若熙「完美」　林泓育敲再見安打還傻眼：對吼！我們是主場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王建民的「都市傳說」　他親自證實了

2李博登父親來了！大聯盟傳奇背景曝光

3繼林郁婷後　阿爾及利亞克莉芙也缺席WB

4大谷今只打不投 羅伯斯：胸悶＋咳嗽

5第92球完全比賽破功　徐若熙嘆可惜

最新新聞

1即／韓國足黃義助「偷拍」性愛影像　二審出爐

2告別NBA？　西蒙斯糟爆可能退休

3莊承翰休息半年差點轉行防護員？

4韓流嘻哈創作人ZICO9月13日嗨翻大巨蛋

5臺北市大6比0擊敗國立體大奪桃園盃首冠

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

李多慧挑戰喪屍舞太僵硬　轉頭求救林襄：救我QQ

【珠珠神之抖好猛♥】露香肩辣翻！李珠珢LG雙子首次SOLO表演

李多慧熱舞應援曲送福利　網見緊身背心+短褲：好漂亮

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366