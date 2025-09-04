「休賽季之王」告別NBA？　西蒙斯糟爆料可能退休

▲西蒙斯傳出考慮就此退休想法。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

新賽季的NBA，可能看不到「休賽季之王」西蒙斯（Ben Simmons）了嗎？根據《紐約郵報》報導，這位昔日以全能身手成為聯盟天之驕子的全能戰將，可能在現年僅29歲的情況下，考慮就此退役高掛球鞋，消息一出引發不少討論。

目前仍處於自由身待業狀態，西蒙斯雖然不斷傳出有球隊想要網羅，但至今始終未能獲得一紙新合約，也因此傳出他考慮就此退休告別NBA舞台。

貴為2016年NBA選秀狀元，當時西蒙斯初入聯盟就憑藉208公分主打控球後衛的絕對身材優勢，加上攻守全面表現，成為聯盟力捧新興，甚至被視為天王球星詹姆斯（LeBron James）接班人。

但後續西蒙斯外線投射能力始終未能有所成長，加上遭遇反覆傷勢，與原母隊費城七六人狀況也鬧翻，領袖氣質及帶隊能力一再遭受質疑下，也讓他後續被交易轉戰籃網，但受到傷勢影響，也無法回到昔日頂級身手。

在2024-25賽季，西蒙斯先後效力布魯克林籃網以及洛杉磯快艇，整季出賽51場，但即便少了球星光環，平均仍繳出5分、4.7籃板、5.6助攻全面數據。

不過根據美國媒體報導，生涯已經賺進超過兩億美金的西蒙斯，在傷勢始終反覆不定情況下，已經動了退休念頭，但目前西蒙斯陣營並未有進一步說法，且若有球隊提出合約，或許正值當打的西蒙斯仍將持續在賽場奔馳續戰。