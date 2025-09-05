高球名將俞俊安辦攝影展　盼名古屋亞運效力中華隊

▲高球名將俞俊安舉辦聯合攝影展，也喊話明年亞運仍想為中華隊效力。（圖／主辦單位提供，下圖同）

台灣旅美高爾夫選手俞俊安，去年斬獲個人生涯首座美巡賽冠軍，並代表台灣出戰巴黎奧運，國際賽場成績亮眼。對於未來是否參與國際賽事，俞俊安坦言，如果有機會，希望能繼續為台灣爭取榮耀，特別是明年舉辦的名古屋亞運，他表示只要賽程允許，會很想再次披上中華隊戰袍。

近期休季期間，俞俊安返台現身，今天出席國際服飾品牌J.LINDEBERG活動，正式成為全球品牌大使。他同時攜手知名攝影師廖文瑄，聯名舉辦《MEET KEVIN YU》攝影展。談到這次與攝影結合的經驗，俞俊安笑說，平常很少有機會從旁觀者視角欣賞自己打球，透過攝影師的鏡頭發現全新自我，感受相當特別。

回顧本賽季表現，俞俊安雖未再奪冠，但兩度闖進前十，亦首次參與聯邦盃季後賽及三場四大賽，累積不少寶貴經驗。他坦言，去年奪冠後對自己期望提高，賽季初壓力較大，影響狀態，後來特別請了心理師和推桿教練協助，讓下半季表現有所提升。

此外，俞俊安過去在2014年仁川亞運拿下高爾夫個人銅牌，並和潘政琮聯手奪得男子團體金牌。談到再戰亞運，他直言：「我其實很想要再為台灣爭光，如果美巡賽賽程允許，我是會想參加的，希望我繼續打好，到時候有機會為台灣增加獎牌。」

這次擔任品牌大使並與攝影師合作開展，讓俞俊安看見不同層面的自己。他特別喜歡展覽中的「自我對決」照片，分享說：「這讓我看到自己努力訓練時的樣子，也希望透過鏡中反射，再次激勵自己進步，把球技推向更高峰。」