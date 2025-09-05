運動雲

>

高球名將俞俊安辦攝影展　盼名古屋亞運效力中華隊

▲高球名將俞俊安舉辦聯合攝影展，也喊話明年亞運仍想為中華隊效力。（圖／主辦單位提供）

▲高球名將俞俊安舉辦聯合攝影展，也喊話明年亞運仍想為中華隊效力。（圖／主辦單位提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

台灣旅美高爾夫選手俞俊安，去年斬獲個人生涯首座美巡賽冠軍，並代表台灣出戰巴黎奧運，國際賽場成績亮眼。對於未來是否參與國際賽事，俞俊安坦言，如果有機會，希望能繼續為台灣爭取榮耀，特別是明年舉辦的名古屋亞運，他表示只要賽程允許，會很想再次披上中華隊戰袍。

近期休季期間，俞俊安返台現身，今天出席國際服飾品牌J.LINDEBERG活動，正式成為全球品牌大使。他同時攜手知名攝影師廖文瑄，聯名舉辦《MEET KEVIN YU》攝影展。談到這次與攝影結合的經驗，俞俊安笑說，平常很少有機會從旁觀者視角欣賞自己打球，透過攝影師的鏡頭發現全新自我，感受相當特別。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高球名將俞俊安舉辦聯合攝影展，也喊話明年亞運仍想為中華隊效力。（圖／主辦單位提供）

回顧本賽季表現，俞俊安雖未再奪冠，但兩度闖進前十，亦首次參與聯邦盃季後賽及三場四大賽，累積不少寶貴經驗。他坦言，去年奪冠後對自己期望提高，賽季初壓力較大，影響狀態，後來特別請了心理師和推桿教練協助，讓下半季表現有所提升。

此外，俞俊安過去在2014年仁川亞運拿下高爾夫個人銅牌，並和潘政琮聯手奪得男子團體金牌。談到再戰亞運，他直言：「我其實很想要再為台灣爭光，如果美巡賽賽程允許，我是會想參加的，希望我繼續打好，到時候有機會為台灣增加獎牌。」

這次擔任品牌大使並與攝影師合作開展，讓俞俊安看見不同層面的自己。他特別喜歡展覽中的「自我對決」照片，分享說：「這讓我看到自己努力訓練時的樣子，也希望透過鏡中反射，再次激勵自己進步，把球技推向更高峰。」

▲高球名將俞俊安舉辦聯合攝影展，也喊話明年亞運仍想為中華隊效力。（圖／主辦單位提供）

關鍵字： 俞俊安高球名古屋亞運中華隊攝影展

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

登峰造極籃球邀請賽　東泰封王、北一女強勢二連霸

登峰造極籃球邀請賽　東泰封王、北一女強勢二連霸

中華男籃單場轟16記三分彈　U16亞洲盃撂倒黎巴嫩重返8強

中華男籃單場轟16記三分彈　U16亞洲盃撂倒黎巴嫩重返8強

林郁婷、王冠閎攜手擔任代言人　國民體育日9月9日登場

林郁婷、王冠閎攜手擔任代言人　國民體育日9月9日登場

「休賽季之王」告別NBA？　西蒙斯糟爆料可能退休

「休賽季之王」告別NBA？　西蒙斯糟爆料可能退休

才剛結束訪台行！　雷納德遭爆料與快艇8.6億密約遭NBA調查

才剛結束訪台行！　雷納德遭爆料與快艇8.6億密約遭NBA調查

4年27.6億台幣天價！　獨行俠搬巨約續留優質長人華盛頓

4年27.6億台幣天價！　獨行俠搬巨約續留優質長人華盛頓

5年來首見大突破　大坂直美重返美網女單4強

5年來首見大突破　大坂直美重返美網女單4強

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

PLG選秀會僅花20分鐘、4人入選　UBA本土「全軍覆沒」成警訊　

PLG選秀會僅花20分鐘、4人入選　UBA本土「全軍覆沒」成警訊　

史金恩茲超正網紅女友場邊嗨翻！大谷翔平吞K瞬間興奮尖叫

史金恩茲超正網紅女友場邊嗨翻！大谷翔平吞K瞬間興奮尖叫

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

熱門新聞

史金恩茲超正網紅女友場邊嗨翻！大谷翔平吞K瞬間興奮尖叫

「怪物」史金恩茲夢幻對決「獨角獸」大谷　飆速逼近161公里

超兇！霸王肘讓對手失神　女籃漂亮寶貝瑞絲8次技術犯規遭禁賽

快訊／黃筱雯擊敗日本20歲小將　WB拳擊世錦賽晉16強

古林睿煬復出首戰因雨喊卡　陳睦衡5局好投奪赴日首勝

胡金龍關鍵代打、蒙德茲6局好投　統一5比3力退台鋼雄鷹　　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1史金恩茲超正女友來了！網紅背景曝光

2怪物、獨角獸夢幻對決　猛飆161公里

3超兇！　女籃漂亮寶貝霸王肘撂倒對手

4WB拳擊世錦賽　黃筱雯晉16強

5古林要復出了！陳睦衡奪赴日首勝

最新新聞

1字母哥率希臘淘汰歐錦賽衛冕軍！

2林昀儒喊話　下半年衝高世界排名

3道奇忘了享受比賽　羅哈斯有點羞愧

4統一獅主題日孫盛希9/14新莊獻唱！

5慕獅女孩人氣4星　彭彭、岱縈加盟

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

李多慧挑戰喪屍舞太僵硬　轉頭求救林襄：救我QQ

李多慧熱舞應援曲送福利　網見緊身背心+短褲：好漂亮

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

【珠珠神之抖好猛♥】露香肩辣翻！李珠珢LG雙子首次SOLO表演

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366