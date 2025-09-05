登峰造極籃球邀請賽　東泰封王、北一女強勢二連霸

▲登峰造極青年籃球邀請賽，東泰高中首度封王。（圖／登峰造極邀請賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025興富發登峰造極青年籃球邀請賽高中組精采落幕，東泰高中險勝南湖高中，首度拿下高中男子組冠軍，北一女中險勝陽明高中，高中女子組二連霸，登峰造極大專組將於9月23日至27日舉行，地點在台北體育館。

高中男子組冠軍賽，東泰高中逼使南湖高中最後4分17秒1分未得，最終以69比65逆轉勝，報了預賽落敗之仇，首度拿下高中男子組冠軍，首度參賽高中男子組的南湖獲得亞軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

東泰與南湖曾在預賽最後1場交手，當時張哲瑋接到周佑承的傳球，最後3.9秒投進逆轉準絕殺3分球，幫助南湖高中以89比87氣走東泰高中，以分組第1打進高男組4強，隨後兩隊都在4強賽過關，再度於冠軍賽遭遇。

今日兩隊第2度交手，也是戰況膠著，你來我往，南湖在最後4分17秒，靠著周佑承籃下放進2分，以65比60領先，沒想到這是南湖這場比賽最後1次得分，東泰拉出9比0的攻勢，抱走最後勝利。

最後4分17秒沒讓對手得分，東泰總教練高丁國柱說，「對手一直在投外線，我們防守上也抓到對手的戰術，讓他們出手很不舒服，很高興我們有第2次的機會，再對到南湖。我們只能靠團隊，才能守住他們。」

攻下東泰最高的22分，還抓下14籃板，許恩翔說，「前面幾場都打得不好，今天有遵照教練的指示，不會停一拍才想投籃，而是果決地進攻。」

東泰指揮官全億14分、5籃板、7助攻、3抄截，高丁國柱認為他控制節奏得當，也是球隊一大功臣。南湖射手張哲瑋15分最多，一哥周佑承13分、8籃板、5助攻、3抄截，發生多達10次失誤。

高中女子組冠軍賽也是驚心動魄，北一女中28分的領先差點不保，不過彭郁榛「自己丟的球，自己搶回來！」，用防守挽回自己的嚴重失誤，71比69險勝陽明高中，在高中女子組2連霸，陽明則是屈居亞軍。

北一女總教練駱燕萍說，「今天給我們很好的刺激，一場震撼教育，我們要好好的磨合，球員想要求勝的心，還沒有那麼強烈，球員也不夠專心，不能好好聆聽隊友的聲音。」

差點從大功臣成為戰犯，砍下全場最高19分的彭郁榛說，「最後5分鐘大當機，全隊都慌了，包括我自己，我自己身為控球，沒有好好帶領大家，不過這給了我們很好的經驗，學習如何在大當機的場面下，怎麼去面對，怎麼穩定下來，怎麼去得分。」





▲登峰造極青年籃球邀請賽，北一女中二連霸封后。（圖／登峰造極邀請賽提供）