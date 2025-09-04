中華男籃單場轟16記三分彈　U16亞洲盃撂倒黎巴嫩重返8強

▲王以勒砍下19分，率領U16中華男籃重返亞洲盃8強。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

中華U16男籃4日在本屆U16亞洲盃8強資格賽交手黎巴嫩，靠著得分之鑰王以勒單場轟下19分，加上團隊飆進16顆三分球的凶猛火力，最終中華隊以97比90勝出，繼2015年之後再度重返8強行列，接下來8強戰將交手日本，爭取晉級本屆4強資格。

繼2017年後再度組隊參戰U16亞洲盃，本次中華隊在JHBL國中聯賽MVP王以勒領軍下，一路過關斬將，在預賽和菲律賓、印尼以及紐西蘭同組情況下，最終2勝1敗拿下分組第2名，也順利晉級8強資格賽。

8強資格賽中華隊則是交手A組第3名的黎巴嫩，此戰中華隊展現兇猛外線火力，全隊一共投進16顆三分球，加上王以勒砍下19分，呂書瑋、陳泓宇各有17分進帳，也讓中華隊最終7分勝出。

這也是繼2015年之後，中華隊再度晉級U16男籃亞洲盃8強，在該年中華隊靠著林庭謙、唐維傑、譚傑龍、陳又瑋以及陳范柏彥等好手通力合作下，打下隊史最佳第2名表現。

至於中華隊在漂亮晉級8強後，接下來將在5日面對亞洲勁旅日本，爭取晉級本屆4強門票。

▲U16中華男籃自2015年之後，再度闖入亞洲盃8強。（圖／取自FIBA官網）