運動雲

>

中華男籃單場轟16記三分彈　U16亞洲盃撂倒黎巴嫩重返8強

▲U16中華男籃、王以勒。（圖／取自FIBA官網）

▲王以勒砍下19分，率領U16中華男籃重返亞洲盃8強。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

中華U16男籃4日在本屆U16亞洲盃8強資格賽交手黎巴嫩，靠著得分之鑰王以勒單場轟下19分，加上團隊飆進16顆三分球的凶猛火力，最終中華隊以97比90勝出，繼2015年之後再度重返8強行列，接下來8強戰將交手日本，爭取晉級本屆4強資格。

繼2017年後再度組隊參戰U16亞洲盃，本次中華隊在JHBL國中聯賽MVP王以勒領軍下，一路過關斬將，在預賽和菲律賓、印尼以及紐西蘭同組情況下，最終2勝1敗拿下分組第2名，也順利晉級8強資格賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

8強資格賽中華隊則是交手A組第3名的黎巴嫩，此戰中華隊展現兇猛外線火力，全隊一共投進16顆三分球，加上王以勒砍下19分，呂書瑋、陳泓宇各有17分進帳，也讓中華隊最終7分勝出。

這也是繼2015年之後，中華隊再度晉級U16男籃亞洲盃8強，在該年中華隊靠著林庭謙、唐維傑、譚傑龍、陳又瑋以及陳范柏彥等好手通力合作下，打下隊史最佳第2名表現。

至於中華隊在漂亮晉級8強後，接下來將在5日面對亞洲勁旅日本，爭取晉級本屆4強門票。

▲U16中華男籃、王以勒。（圖／取自FIBA官網）

▲U16中華男籃自2015年之後，再度闖入亞洲盃8強。（圖／取自FIBA官網）

關鍵字： 中華男籃U16男籃中華隊王以勒亞洲盃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林郁婷、王冠閎攜手擔任代言人　國民體育日9月9日登場

林郁婷、王冠閎攜手擔任代言人　國民體育日9月9日登場

「休賽季之王」告別NBA？　西蒙斯糟爆料可能退休

「休賽季之王」告別NBA？　西蒙斯糟爆料可能退休

才剛結束訪台行！　雷納德遭爆料與快艇8.6億密約遭NBA調查

才剛結束訪台行！　雷納德遭爆料與快艇8.6億密約遭NBA調查

4年27.6億台幣天價！　獨行俠搬巨約續留優質長人華盛頓

4年27.6億台幣天價！　獨行俠搬巨約續留優質長人華盛頓

5年來首見大突破　大坂直美重返美網女單4強

5年來首見大突破　大坂直美重返美網女單4強

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

PLG選秀會僅花20分鐘、4人入選　UBA本土「全軍覆沒」成警訊　

PLG選秀會僅花20分鐘、4人入選　UBA本土「全軍覆沒」成警訊　

王建民的「都市傳說」親自證實了！　超猛紀錄後來被打破

王建民的「都市傳說」親自證實了！　超猛紀錄後來被打破

李博登父親現身洲際觀戰　大聯盟140勝、世界大賽冠軍背景超狂

李博登父親現身洲際觀戰　大聯盟140勝、世界大賽冠軍背景超狂

繼林郁婷後！阿爾及利亞拳后克莉芙也退賽　WB性別檢測惹議

繼林郁婷後！阿爾及利亞拳后克莉芙也退賽　WB性別檢測惹議

熱門新聞

王建民的「都市傳說」親自證實了！　超猛紀錄後來被打破

李博登父親現身洲際觀戰　大聯盟140勝、世界大賽冠軍背景超狂

繼林郁婷後！阿爾及利亞拳后克莉芙也退賽　WB性別檢測惹議

大谷翔平臨時取消先發「只打不投」 胸悶＋咳嗽延至周末登板

完全比賽破功！徐若熙寫罕見悲情紀錄仍嘆可惜：沒揮棒

盛讚徐若熙「完美」　林泓育敲再見安打還傻眼：對吼！我們是主場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王建民的「都市傳說」　他親自證實了

2李博登父親來了！大聯盟傳奇背景曝光

3繼林郁婷後　阿爾及利亞克莉芙也缺席WB

4大谷今只打不投 羅伯斯：胸悶＋咳嗽

5第92球完全比賽破功　徐若熙嘆可惜

最新新聞

1東園少棒奪冠　郭昭巖揪商家贈禮

2中華U16男籃　重返亞洲盃8強

3國民體育日　林郁婷、王冠閎任代言人

4義大利球王辛納強勢闖進美網四強

5大坂直美當媽後首度闖美網4強

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

李多慧挑戰喪屍舞太僵硬　轉頭求救林襄：救我QQ

【珠珠神之抖好猛♥】露香肩辣翻！李珠珢LG雙子首次SOLO表演

李多慧熱舞應援曲送福利　網見緊身背心+短褲：好漂亮

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366