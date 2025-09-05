攻城獅「慕獅女孩」添人氣4星　鄭熙靜、李藝斌、彭彭、岱縈加盟

▲「北醫大女神」彭彭、「零死角女神」岱縈正式加入慕獅女孩。（圖／攻城獅提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅球團今日正式公布新賽季「Muse Girls慕獅女孩」新進成員，陣容迎來四位實力與人氣兼具的成員加盟。分別是來自韓國的鄭熙靜（정희정）、李藝斌（이예빈），以及彭彭、岱縈。她們將在新賽季與獅紫軍一同並肩，成為攻城獅場邊最強應援後盾。

來自韓國的鄭熙靜以短髮酷帥造型被暱稱為「小Winter」，有著「短髮電眼女神」的稱號！舞台魅力十足，且在應援時活潑調皮的個性也是她備受歡迎的主因之一。

她在棒球、籃球、排球與足球多領域累積豐富啦啦隊經驗，目前更是韓國四支職業球隊啦啦隊成員，包含韓國職棒KT巫師、韓國職籃牙山友利銀行、韓國職業排球V聯賽GS加德士首爾KIXX與韓國職業足球K聯賽首爾足球俱樂部。

鄭熙靜興奮表示，「紫色一直都是我最喜歡的顏色，非常感謝攻城獅球團的邀請，期待在新竹看見最可愛熱情的獅紫軍們！」

另一位韓籍新成員李藝斌則擁有混血外型與獨特的明星氣場，被封為「偶像級寶藏女孩」，曾活躍於音樂節與演唱會，近兩年在人氣極高的韓國職棒KT巫師啦啦隊表現亮眼。這將是李藝斌首次來到臺灣，她說，「第一次來台灣就加入職業球隊的應援，心情非常緊張也很亢奮，新賽季們請獅紫軍們多多指教！」

Muse Girls新賽季除了有韓援加盟外，「北醫大淘氣女神」彭彭、「零死角女神」岱縈也正式加入團隊。彭彭以甜美外貌與親和笑容在社群累積近30萬粉絲，過往經歷橫跨棒球與籃球領域，展現甜美的應援能量。

談到新賽季的期待，彭彭表示，「我喜歡有關紫色的一切，也很嚮往慕獅女孩的團隊風格，希望能透過表演將笑容與快樂傳遞給大家，期待未來能和獅紫軍一起在球場上創造滿滿的回憶！」

有「零死角女神」美譽的岱縈，除了啦啦隊身分，也涉足戲劇、音樂與寫真領域，更曾入選全球百大美女，並長期投入公益活動。今年岱縈加入慕獅女孩後，除了是啦啦隊成員外，也將擔任攻城獅公益企劃The Lion’s Share形象大使，期盼能為新竹注入更多正面能量。

岱縈表示，「在籃球場邊應援對我來說一切都還非常新鮮，很期待能趕快與獅紫軍在球場相遇！」四位新成員的加入象徵Muse Girls慕獅女孩將以更多元、更具能量的風格，攜手獅紫軍迎接新賽季。

▲「短髮電眼女神」鄭熙靜、「偶像級寶藏女孩」李藝斌將席捲風城主場。（圖／攻城獅提供）