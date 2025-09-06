被日本163公分越圭司轟31分　U16中華男籃無緣亞洲盃4強

▲U16中華男籃張承曄轟下27分，但球隊仍不敵日本無緣4強。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

中華隊在U16亞洲盃男籃賽8強戰遭遇強敵日本，即便張承曄表現出色攻下27分，但日本163公分「小巨人」越圭司狂轟31分，加上混血好手白谷柱誠也貢獻16分、14籃板，日本以83比72擊敗中華隊，中華隊無緣前進4強及明年世界盃，接下來將在今日和南韓進行5到8名排名賽，力拚最佳名次。

曾在2015年拿下U16男籃第2名的隊史最佳成績，中華隊本屆參賽一路過關斬將，日前以凶猛火力擊敗黎巴嫩，順利挺進本屆8強。

8強戰對手則是陣中擁有多位混血好手的日本隊，首節雙方還進行纏鬥，中華隊以1分稍稍領先，但次節開始後，日本找到手感逐步超前，半場打完取得45比38超前。

▲身高僅163公分的日本後衛越圭司，此戰面對中華隊狂轟31分領軍取勝。（圖／取自FIBA官網）

下半場開打後，中華隊外線火力始終未能發揮，日本則是頻頻發動快攻，身高僅163公分的越圭司掌控攻守節奏，率領日本打出一波12比1攻勢，讓領先一度擴大來到17分之多，最終日本以雙位數差距帶走勝利。

中華隊此戰團隊三分球命中率僅有21.2％，外線火力和對上黎巴嫩相比有天壤之別，成為輸球關鍵，此戰張承曄打出代表作，17投11中轟下27分，但得分主力王以勒此戰僅有9分進帳，陳泓宇則是15分貢獻。

此戰日本靠著越圭司轟下31分火燙表現，率隊挺進4強，接下來將交手強敵澳洲，4強戰另一組合則為紐西蘭對上中國。

▲U16中華男籃今天將和南韓在5到8名排名賽交手。（圖／取自FIBA官網）