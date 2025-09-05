運動雲

TPVL職業排球元年開打　首季4隊保底都有季後賽門票

▲TPVL職業排球聯盟元年開幕戰將於9月27日登場。（圖／體育署提供）

▲TPVL職業排球聯盟元年開幕戰將於9月27日登場。（圖／體育署提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPVL職業排球聯盟元年賽事，將於9月27日正式開打，首季共有台北伊斯特、桃園雲豹飛將、台中連莊、台鋼天鷹等4隊參賽，今日開季記者會喊出「即刻行動 START NOW」年度口號。TPVL將於9月19日至21日舉行季前熱身賽，27日球季開幕戰則將由台北伊斯特在天母體育館主場迎戰台中連莊，值得一提的是，本季確定4隊保底都將有季後賽可打。

首季TPVL職業排球聯賽，今日舉行開季記者會，包括台北伊斯特、桃園雲豹飛將、台中連莊、台鋼天鷹等4隊球員代表出席，包括老將「黑狗」陳建禎，隸屬桃園雲豹飛將的人氣好手劉鴻敏以及藝人舒子晨老公，前中華男排國手許美中也復出參戰，希望讓聯盟首季賽事展現一定強度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首季TPVL職排，每隊將進行48場例行賽，主、客場賽事各半，也確定現有4隊都能打季後賽，季後賽將由例行賽第1名與第4名，第2名碰頭第3名，季後賽首輪採3戰2勝制，冠軍決賽則是5戰3勝制。

TPVL職排元年在洋將制度上，也確定每場最多可派上4名洋將，聯盟執行長魏雲龍強調，「要一次看到場上有8名洋將很難，因為有些球隊就只有3名洋將，也不會洋將從頭打到尾。」

關鍵字： TPVL排球職業排球開幕戰季後賽

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

