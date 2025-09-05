▲熊本熊驚喜現身，台啤雲豹對決熊本Volters交流賽6日登場。（圖／雲豹提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

台啤永豐雲豹將於6日下午5點，在桃園楊梅體育園區體育館舉辦「台日友好城市交流賽」，對手為來自日本B聯盟二級的強隊熊本Volters。比賽前夕，雲豹球團特別舉辦歡迎晚宴，邀請兩隊球員、球團高層及眾多贊助商、貴賓共襄盛舉，場面熱鬧非凡。

晚宴一開始由「浪LIVE電豹女」成員笑笑、草莓、小楓、紹頤、雪寶與語萱帶來勁歌熱舞，成功炒熱現場氣氛。隨後，身著「EZ西服」的兩隊球員盛裝亮相，在主持人引導下，雲豹代表高錦瑋與熊本Volters隊長磯野寬晃互換球衣，象徵雙方友誼長存。

現場還由應援MC笑笑帶領全場一同跳應援神曲「超燃入勝」，「豹豹豹豹豹」的口號讓氣氛更加熱烈。壓軸則有國際知名吉祥物「熊本熊」驚喜現身，為明天的賽事預熱。

熊本Volters社長湯之上聡及總教練遠山向人皆感謝雲豹的邀請，強調雙方透過連續三年的交流，彼此關係愈發緊密，也高度肯定雲豹執行長張建偉的熱情款待，期待明天的比賽能進一步促進台日兩地的城市與文化交流。

雲豹總教練羅德爾（Henrik Rödl）也表示，對於即將到來的賽事感到非常期待，球隊將全力以赴，希望球迷踴躍進場，一同見證這場意義非凡的台日友誼賽。