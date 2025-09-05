96聯賽唯一長爬坡武嶺站　旅外好手李廷威盼留下障礙高牆

▲李廷威盼在96聯賽武嶺站留下障礙高牆。（圖／96聯賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年96自由車聯賽第三站武嶺，將於9月8日（一）登場，賽事路線自埔里鎮地理中心碑出發，終點設於海拔3275公尺的武嶺停車場。全場吸引來自超過17個國家、總計1365名選手報名參賽，年齡層橫跨13歲至67歲，堪稱台灣公路自行車運動的年度盛會。

去年締造台灣最佳紀錄（2小時31分）的Pogi Team Gusto Ljubljana選手李廷威，本次再度回到武嶺。他受訪時直言，「這次比賽首要目標還是勝利，破紀錄則隨緣，因為目前狀態還沒回到高峰。」

談及職涯規劃，他坦言，「明年應該就是最後一年，2026亞運騎完後就不會再繼續了。」但對武嶺，他仍有深厚情感與期許：「我希望能在這裡設下一個『李廷威障礙』，讓大家十年後還記得，有人曾在這條路騎得很快。」

本屆96聯賽 武嶺，正式劃分為【競賽組】、【市民競賽組】與【挑戰組】，規模與制度完善程度皆創新高。其中「市民競賽組」以 「每五歲一分組」 的方式編排，並比照競賽組規格，主集團同享全程交管與專業裁判維護。

台灣96自行車協會秘書長葉俊隆指出，「我們多次與公部門協調，確保各組別的交管規範與安全配套；同時投入大量裁判與交通維護，就是希望讓更多車友安心挑戰極限，體驗國際級賽事氛圍。」

市民競賽組的設立，象徵96聯賽已不再侷限於菁英領域，而是邁向全民共享的運動文化。它讓更多民間高手能與菁英組接軌，進一步成為台灣自行車的中堅力量。