簡浩執教首勝到手　夢想家擊敗日本職籃秋田北部喜悅

▲夢想家赴日本進行交流賽，總教練簡浩喜迎執教首勝 。（圖／夢想家提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃福爾摩沙夢想家前進日本，在秋田CNA競技館與日本B.LEAGUE秋田北部喜悅進行公開交流賽，在克服對手壓迫防守的壓力下，不僅本季新進洋將扛起得分輸出任務，本土球員也都輪番上陣做出貢獻，最終以108比94拿下比賽勝利取得開季頭彩。拿下執教首次公開賽事勝利的新任總教練簡浩認為，團隊的默契與執行順暢度是今天贏球的最大原因，期待球隊繼續維持狀況往下個階段邁進。

比賽開局雖由對方打出攻勢，但夢想家在新洋將恩尼斯(James Ennis)與蔣淯安聯手連續得分的情況下追上比分。總教練簡浩也持續在賽事中調兵遣將加深輪替，雖秋田單節砍進六記三分，但客隊夢想家在二年級生史承平砍進底線三分，恩尼斯緊接著拿下三分球小帳加一後取得首節領先。維持著攻守強度的夢想家，就在中場以55-48領先主隊。

進入下半場，地主隊秋田調整攻守策略，重整旗鼓打出追分氣勢一度將雙位數差距的比分追到4分差，然而夢想家逐漸克服全場壓迫防守，再次於第三節末將比分拉回11分領先。

第四節夢想家維持攻守強度，雖然節末被主隊打出追分攻勢但仍穩住陣腳，在第二年的日本交流賽以雙位數勝利收場。個人數據以投進5個三分的湯普金斯(Trey Thompkins)拿下28分11籃板最優，恩尼斯21分10籃板，霍爾曼(Aric Holman)13分，蔣淯安13分3助攻。

對於全新夢想家的首度公開賽事，簡浩認為，「球隊防守策略執行非常成功，進攻端雖然受到壓迫有些東西沒有打出來，但團隊仍能發揮默契，知道彼此的打法跟需求，穩定的拿下比賽。」

至於自己的首次公開執教，簡浩表示，「心情是緊張跟亢奮並進，但完整的教練團給了他很大的幫助，相信未來這個合作模式能越來越棒」。

結束本次日本交流賽，夢想家將於返國後與首爾SK騎士進行閉門交流賽，並在9月20日於臺中主場洲際迷你蛋舉辦球員簡浩的退役表演賽，持續備戰TPBL新一季賽事。