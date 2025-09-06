NBA冠軍隊好悲情　雷霆連兩季首輪新秀賽季沒開打就報銷

運動雲

▲雷霆今年選進的首輪潛力長人索伯，確定因膝傷賽季報銷。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆今年選進的首輪潛力長人索伯（中），確定因膝傷賽季報銷。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆勇奪上賽季NBA年度總冠軍，整體戰力深度，特別是新秀戰力培植上贏得好評。不過雷霆在2025-26賽季尚未開打，就傳出壞消息，本季首輪第15順位選進的潛力長人索伯（Thomas Sorber），由於昨日訓練受傷，確認右膝前十字韌帶撕裂，將整個賽季提前報銷，這也是雷霆連兩季首輪新秀都面臨賽季報銷的不幸狀況。

雷霆在今年NBA新人選秀會上，首輪第15順位挑中身高208公分，年僅19歲的潛力長人索伯。他來自曾出產多位傳奇中鋒的喬治城大學，在上賽季NCAA賽場平均繳出14.5分、8.5籃板、2.4助攻、2火鍋。

不過根據《ESPN》報導，索伯昨日訓練時驚傳受傷，且檢查後確認傷勢為右膝前十字韌帶撕裂，確定2025-26賽季將全數報銷。此狀況對於雷霆來說，無疑是一大壞消息。

巧合的是，雷霆上賽季以首輪第12順位選進的托皮奇（Nikola Topic），同樣因為左膝前十字韌帶傷勢，在選秀前就確定新秀賽季將全數報銷，但雷霆仍堅持選進，等待他的回歸，今夏托皮奇也已經在夏季聯賽登場。

這也代表，雷霆將連續兩個賽季面臨首輪挑中新秀面臨賽季報銷，不過對於這支冉冉上升的新興衛冕軍來說，整體主力陣容完整情況下，仍將是新賽季爭冠熱門勁旅代表。

▲年僅19歲的索伯，來自籃球傳統名校喬治城大學。（圖／達志影像／美聯社）

▲年僅19歲的索伯，來自籃球傳統名校喬治城大學。（圖／達志影像／美聯社）

