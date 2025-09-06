落後24分差點大逆轉！　U16中華男籃惜敗南韓明爭第7名

▲U16中華男籃差點上演大逆轉，但仍飲恨不敵南韓。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／綜合報導

U16中華男籃，6日在5到8名 亞洲盃男籃賽排名賽，上半場打完落後多達24分，雖然下半場中華隊一路苦追，末節追到僅3分差，但最後關頭仍讓南韓以79比74奪勝。中華隊此戰王以勒拿下20分、10籃板表現最佳，不過輸球後，只能在明天和巴林男籃爭取本屆第7名。

中華隊昨日在8強戰以11分之差敗給強敵日本，無緣挺進本屆4強也和世界盃門票說再見，今日則是在5到8名交手亞洲另一強權南韓。

昨日交手日本就面臨外線熄火，此戰中華隊交手南韓的上半場又面臨攻勢斷電，反觀對手則是團隊命中率超過5成，也讓南韓上半場就取得51比27的大幅領先。

所幸中華隊在第3節終於找回攻守節奏，單節打出26比8猛烈攻勢，將落後縮小來到個位數，但南韓末節又拉開來到雙位數領先，中華隊在最後關頭剩下41秒時追到僅3分差，但南韓把握關鍵罰球兩罰俱中，最終就以5分驚險贏球。

中華隊此戰王以勒找回手感，全場貢獻20分、10籃板，昨日對上日本狂砍27分的張承曄，此戰也貢獻12分、10籃板。

5到8名排位賽另一組合伊朗對上巴林，最終伊朗以95比62大勝，伊朗明天將對上南韓爭取本屆第5名，中華隊則是對上巴林，希望搶下本屆第7名。