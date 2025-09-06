憾！巴西5人制足球門將奮勇擋球　下一秒倒地猝逝

▲巴西5人制足球門將索薩，在擋球美技後不幸猝逝。（圖／取自IG）

記者杜奕君／綜合報導

巴西5人制足球日前發生憾事，年僅34歲的門將索薩（Antonio Edson dos Santos Sousa）在一次以胸膛擋下罰球的精彩美技後，正在場上振奮慶賀，不料下一秒竟然直接倒地昏迷不醒，在緊急送醫搶救後，仍宣告不治身亡。

巴西業餘5人制足球賽，日前在巴西北部帕拉州的奧古斯托科雷亞市一處體育館舉辦賽事時，門將索薩在飛撲並以胸口擋下對手強勁射門後，起身高舉雙臂慶賀，但隨後卻突然倒地不起，即便現場人員緊急將他送醫，最終仍回天乏術離世。

帕拉州的5人制足球聯合會也以聲明表示，「這位以奉獻、天賦以及團隊精神著稱的運動員離開了我們，我們以極其悲痛的心情，懷念這位傑出球員。」

5人制足球賽由於比賽節奏快速，加上場地較小，就有醫療專家指出，胸部在遭到球以高速方式撞擊，可能造成心臟震盪狀況，導致無外傷情況下，發生致命性心律不整狀況，但索薩的詳細死因仍需要進一步解剖才能確定。

值得一提的是，這也是巴西近期第2度發生5人制足球有選手猝逝消息，今年6月時，彼得森（Roberto Peterson）也是因為遭到足球擊中腹部後，發生心臟驟停憾事。