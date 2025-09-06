花半年力邀！　桃園雲豹促成日本職籃熊本Volters來台打交流賽

▲雲豹執行長張建偉花半年時間促成熊本Volters來台。（圖／雲豹提供）

由TPBL職籃桃園台啤永豐雲豹作為東道主，邀請日本職籃B.League第2級強權球隊熊本Volters來台，進行的「台日友好城市交流賽」，6日在桃園楊梅體育園區正式登場。雲豹執行長張建偉賽前受訪時強調，「過去兩年都是雲豹前往熊本進行交流賽，這次花了半年時間溝通，終於邀請熊本Volters來台，這次還有不少日本球迷自費來台觀賽，這樣對於球隊的認同感，是我們想要努力學習之處。」

隸屬日本職籃第2級的熊本Volters，過去幾年都是B聯盟第2級勁旅，上賽季戰績為27勝33敗，也連續4季闖入季後賽。

▲雲豹執行長張建偉。（圖／雲豹提供）

熊本Volters陣中包括擔任隊長的186公分磯野寛晃，以及主力得分後衛，身高188公分的山本翔太，另外還有曾被譽為「日本最強國中生」的田中力，目前也在陣中效力。

身為地主的雲豹方面，球團執行長張建偉透露，「過去兩年都是雲豹前往熊本進行交流賽，這次協商了半年時間，終於請他們來到桃園，希望讓台灣球迷看見球迷對於這支球隊的城市認同。」

▲熊本Volters來台，當地招牌看板紅星「熊本熊」也現身球場。（圖／雲豹提供）

據了解，此次有將近50位熊本Volters死忠「鐵粉」隨隊來台，在比賽場邊也可見到他們身著球隊應援服飾，替所屬球隊與球員加油打氣。

至於雲豹方面，張建偉透露，「8月底已經確定新賽季洋將人選，本土方面也補進曹薰襄以及新秀徐宏偉，今年我們很有信心，目標就是重返榮耀，一定要打入季後賽。」

▲熊本Volters來台進行交流賽，不少日本死忠粉絲自費跨海力挺。（圖／雲豹提供）