快訊／台灣體壇新紀元！　「運動部」揭牌李洋部長正式上任

記者杜奕君／台北報導

9月9日「國民體育日」正式揭牌登場的運動部，今日在台大體育館舉行揭牌暨布達典禮。首任部長也是兩屆奧運羽球雙打金牌得主的30歲體壇名將李洋，也在今天走馬上任。他再次重申上任後6大政策，並強調身為運動員自己熱愛挑戰，將用行動和大家一同打造台灣新的運動里程碑。

▲新任體育部長李洋出席揭牌暨布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲運動部正式揭牌，首任部長李洋走馬上任。（圖／記者林敬旻攝）

預計明年總預算高達248億元的運動部，日前確認由奧運雙金得主李洋擔任首任運動部部長一職，另外包括現任體育署署長鄭世忠以及國家運動科學中心執行長黃啟煌接任政務次長，現任體育署副署長洪志昌接任常務次長。昨日也傳出前體育主播卓君澤將擔任部長機要秘書，並兼任發言人職務。

▲新任體育部長李洋、林郁婷出席揭牌暨布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲運動部首任部長李洋，與好友拳擊金牌女將林郁婷相見歡。（圖／記者林敬旻攝）

今日運動部揭牌、布達典禮在台大體育館進行，現場體育界人士眾星雲集，包括中華奧會主席林鴻道、中華職棒會長蔡其昌、TPBL職籃會長莊瑞雄、秘書長王志群、PLG職籃副會長陳建州、籃球「台灣飛人」陳信安、拳擊金牌女將林郁婷及教練曾自強、前空手道甜心文姿云，以及各協會代表，都親自到場觀禮。

典禮在10點正式展開，包括總統賴清德、行政院長卓榮泰都親自出席，此次運動部成立帶來耳目一新氣象，由台灣羽球黃金男雙成員之一的李洋擔任首任部長，今日也公布運動部「部徽」設計理念，源自12強棒球賽「TEAM TAIWAN」精神手勢，希望提倡全民運動風氣與選手培育，推廣運動產業相關發展。

運動部長李洋正式布達上任後表示，「今天我正式就任運動部長，感謝總統及行政院長在政策上全力支持，我是一名運動員，過去在場上接受無數挑戰，因此我特別了解運動員心聲，接下來將全力推行希望落實全民運動、整合資源強化競技發展、推動國際賽事與交流、促進運動產業商業發展、實踐永續與多元價值，以及投入兒童、青少年與基層培育。」

▲新任體育部發言人卓君澤。（圖／記者林敬旻攝）

▲運動部發言人，前體育主播卓君澤。（圖／記者林敬旻攝）

