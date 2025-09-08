歐錦賽最大黑馬！　喬治亞擊敗法國隊史首度挺進8強

▲魔術主力長人畢塔吉是喬治亞男籃陣中名氣最大球員。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

本屆歐錦男籃賽最大黑馬誕生！喬治亞在隊上擁有多位NBA球星坐鎮的法國之戰，展現團隊堅定戰力，最終80比70勝出，隊史首度挺進歐錦賽8強，寫下此次賽事最大驚奇。

法國在2025歐洲籃球錦標賽，雖然當家球星馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）以及灰狼巨塔戈貝爾（Rudy Gobert）都並未加入助陣，但陣中仍有包括上屆NBA選秀狀元老鷹里薩希（Zaccharie Risacher）、巫師選秀榜眼薩爾（Alex Sarr），以及尼克長人亞布塞萊（Guerschon Yabusele）仍代表國家隊出賽。

至於喬治亞方面，則有魔術畢塔吉（Goga Bitadze）、馬刺馬牧克拉許維理（Sandro Mamukelashvili）兩位長人代表祖國出征。

但此戰法國打來並不輕鬆，開賽喬治亞就取得領先優勢，上半場打完還以38比37的些微差距壓制法國。

下半場雙方持續緊咬，法國在末節一度追平比分，不過關鍵時刻喬治亞團隊火力爆發，最終就以10分差距爆冷擊退強敵法國。

喬治亞贏球後，8強戰將遭遇本屆另一支黑馬球隊，在昨日擊敗奪冠大熱門塞爾維亞的芬蘭，兩大黑馬球隊正面交鋒，又將成為本屆歐錦賽另一大看點。