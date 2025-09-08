29分鐘狂砍37分10籃板　字母哥率領希臘連4屆勇闖歐錦賽8強

▲安戴托昆波狂轟37分，率領希臘連4屆勇闖歐錦賽8強。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

在多位NBA頂尖球星，紛紛於本屆歐錦男籃賽提前中箭落馬淘汰情況下，公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）仍展現強大宰制力，在代表母國希臘對上以色列之戰，安戴托昆波全場出賽29分鐘就狂轟37分、10籃板，幫助希臘以84比79贏球，連續4屆歐錦賽都勇闖最終8強。

身為希臘男籃看板球星，安戴托昆波本次歐錦賽仍展現強大宰制力，在和以色列爭取晉級8強門票之戰，前12分鐘就獨拿21分，全場23投18中的高效率表現，狂砍37分、10籃板，也率隊在最後拉鋸階段脫穎而出，順利連4屆挺進8強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

身為NBA頂級球星，安戴托昆波證明自己即便來到FIBA賽場，威力依舊驚人，連同此戰在內，他已經連續第10場歐錦賽都至少單場拿到25分。

另外，安戴托昆波也成為約基奇（Nikola Jokic）、唐西奇（Luka Doncic）、波辛基斯（Kristaps Porzingis）以及弗塞維奇（Nikola Vucevic）之外，第5位在本屆歐錦賽單場完成30分、10籃板壯舉好手，巧合的是，上述5人正好都是NBA賽場明星級戰將，在本屆歐錦賽也紛紛展現強大實力。