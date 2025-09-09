運動雲

快訊／「金牌部長」李洋來了　正式接掌運動部宣示6大政策

記者杜奕君／台北報導

「運動部」在9月9日「國民體育日」正式揭牌成立，首任部長由奧運羽球兩面金牌得主李洋擔任，李洋在正式布達後，也再次宣示未來將著手推動6大政策，包括落實全民運動、整合競技運動結構與制度、提升台灣舉辦國際大型賽會的能力與能見度、促進運動產業的商業發展、實踐永續與多元價值以及投入青少年與基層人才培育。

▲新任運動部長李洋出席揭牌暨布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）

現年僅30歲的奧運雙金得主李洋，正式成為首任運動部部長，李洋今日以成套正式深色西裝現身，展現有別於過往在賽場上奮戰的俐落氣勢。

李洋表示，「今天我正式就任體育部部長，從競技場上轉換到這個崗位。首先，我感謝總統與行政院長在政策及行政上的全力支持，為台灣運動史上開啟全新里程碑。內心除了滿滿的感恩，更深知肩負重大責任。」

李洋也強調，「我是一名運動員，過去在球場上經歷無數次挑戰與成長，因此我特別能體會運動員的心聲，也清楚台灣運動發展的各項挑戰。未來，體育部的工作將著重在以下六個面向。」

1. 落實全民運動
我們將積極落實總統政見，推廣全民運動，促進國人健康，並進行系統性的建設。我們會強化各地的基層運動，鼓勵全民培養規律運動習慣，讓運動真正融入每一位國民的日常。

2. 整合競技運動結構與制度
我們將推動體育部與國訓中心及各單項協會的緊密合作，達到更有系統、更透明的運動環境。同時，身為一位過來人，我深切明白學生運動員的學業教育與競技訓練必須並重，這不僅是為了他們的未來，更是為了整個社會的永續發展。

3. 提升台灣舉辦國際大型賽會的能力與能見度
運動是展現國力的重要平台，我們將積極爭取並辦好更多國際大型賽事，讓台灣在世界舞台上的運動形象更具影響力。

4. 促進運動產業的商業發展
運動產業的壯大需要政府與民間攜手合作，我們將透過法規調整、資源整合與跨界合作，讓台灣的運動產業鏈更加完善，創造更多元的商業機會。

5. 實踐永續與多元價值
未來的運動發展不能只看競技成績，也要關注性別平權、身心障礙運動、高齡健康與社區活力等議題，讓運動成為推動社會進步的重要力量。

6. 投入青少年與基層人才培育
我們會從校園與社區運動做起，打造更完善的培育系統，讓孩子們有機會、有資源，一路被支持、被栽培，在運動中找到希望、實現夢想。

「身為一位運動員，我熱愛挑戰，也習慣和團隊一起贏得勝利。接下來的每一步，我都會秉持運動精神，用行動和大家一起打造台灣運動新的里程碑。」李洋如此說道。

▲新任運動部長李洋出席揭牌暨布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲李洋宣示未來6大政策。（圖／記者林敬旻攝）

