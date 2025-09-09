運動雲

>

前體育主播卓君澤出任機要秘書　運動部發言人是鄭世忠

▲新任運動部機要秘書卓君澤。（圖／記者林敬旻攝）

▲前體育主播卓君澤擔任運動部長李洋機要秘書職務。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

掌握明年高達248億預算的運動部，9日正式揭牌上路，並由連續兩屆奧運羽球雙打金牌得主李洋擔任首任部長。昨日傳出將擔任李洋左右手的前體育主播卓君澤，確定將和台北市立大學運動健康科學系助理教授傅思凱共同擔任機要秘書。至於運動部發言人、主任秘書兩大要職，則將由政務次長鄭世忠、常務次長洪志昌兼任。

李洋在去年巴黎奧運寫下史上首見羽球男雙金牌2連霸大業後，就選擇高掛球鞋退役，並在國體大任教。不過此次獲得總統賴清德以及行政院長卓榮泰欽點，成為史上首位運動部部長，更是中華民國有史以來最年輕部長，引發外界高度關注。

李洋執掌運動部相關班底也逐一曝光，除了兩位政務次長鄭世忠、黃啟煌，以及常務次長洪志昌外，兩位核心幕僚「機要秘書」，更將由前體育主播卓君澤，以及北市大助理教授傅思凱兩位36歲「同梯」擔任。據了解，卓君澤與傅思凱的正式職稱為簡任視察。

先前一度傳出卓君澤可能身兼運動部發言人職務，李洋今日受訪時則表示，目前發言人將由政務次長鄭世忠暫代，另外主任秘書職務也將由常務次長洪志昌代理。

目前運動部尚有不少司長級職務出缺，李洋透露，「這段時間自己一直都在親自面談，運動部升格後就好像是原本的房子變大，也不能隨便找人放在不對的位置上，能不能夠把事情做好才是最重要的。」

▲新任運動部長李洋、機要秘書卓君澤出席揭牌暨布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲卓君澤並未兼任運動部發言人，至於發言人職務則由鄭世忠暫代。（圖／記者林敬旻攝）

