直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

▲新任運動部長李洋受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲李洋正式接掌運動部，針對體育班存廢、協會人頭會員議題作出回應。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

運動部9日正式揭牌上路，首任部長由奧運雙金2連霸羽球名將李洋擔綱，他在今天典禮結束接受媒體專訪時，也針對包括「體育班存廢」、「協會人頭會員」乃至於明年名古屋亞運中華隊整體目標等熱門議題進行「直球對決」說分明，展現新官上任魄力。

在總統賴清德、行政院長卓榮泰都親自背書站台情況下，運動部首任部長李洋上任首日，就公開宣示將落實6大政策，並期許運動部帶動全民體育風氣。

隨後李洋也親上火線與媒體進行訪問對談，針對近日熱門的「體育班存廢」議題，李洋表示，「這個部分，現階段確實沒有辦法馬上建立制度，我自己從國小到高中都是體育班，這個問題確實需要跨部會，並且和教育部持續討論。」

至於李洋上任後，明年就將面對的兩大戰場，包括3月各單項協會改選，以及9月即將到來的名古屋亞運，李洋坦言，「關於人頭會員的部分，我自己確實還不太理解，特定運動團體的聲音，我們一定會努力聆聽，至於單項協會則要了解，如何讓他們多多幫助運動員。」

名古屋亞運方面，李洋則強調，「我沒有辦法評估，明年亞運應該能獲得幾面金牌，但我能做的就是將運動員權益保護到最好，包括他們有什麼需求，像是先前中繼站的設立，我們期待能做得更好，也希望未來將全民運動與競技運動做得更完善。」

▲新任運動部長李洋、發言人卓君澤出席揭牌暨布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲新任運動部長李洋，與將擔任機要秘書一職的前主播卓君澤。（圖／記者林敬旻攝）

