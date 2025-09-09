運動雲

>

全民運動署揭牌　李洋喊出4大期待要讓「競技運動全民化」

▲運動部部長李洋、全民運動署首任署長房瑞文。（圖／記者林敬旻攝）

▲運動部部長李洋（左），親自主持全民運動署首任署長房瑞文布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

繼9日上午「運動部」正式揭牌，並由兩屆奧運金牌羽球名將李洋擔任首任部長後，今日下午運動部旗下管轄的「全民運動署」也正式揭牌，並由房瑞文擔任首任署長。親自主持布達儀式的李洋也喊話表示，「對於全民運動署有4點期待，並希望能夠讓競技運動全民化，落實向下扎根、全民參與。」

運動部揭牌上路後，編制包括1部、1署、3中心，其中全民運動署由前體育署副署長房瑞文，出任首任署長。親自主持布達儀式的李洋，也喊出對於全民運動署的4大期待。

李洋表示，「我本人過去是一名運動員，很清楚選手、教練與運動從業人員的辛苦與努力。退役後，我在教育現場與產業端持續耕耘，這些經驗讓我深刻體會，將運動結合到全體國人的日常生活，正是全民運動能夠成功落實的關鍵。我將把這些經驗，應用在未來對全民運動署的支持與引導上。」

李洋也強調，對於全民運動署，有以下幾點期待：

一、推動競技運動全民化：讓競技舞台與全民參與相互連結，提升全民的運動意識。
二、向下扎根、全齡參與：從兒少到銀髮族，都能在政策中找到適合的運動機會。
三、多元發展：新興運動、傳統運動並重，展現臺灣多樣性。
四、公私協力：引導地方政府、社區與企業共同投入，形成完整生態。

李洋說道，「我也要特別對首任全民運動署房署長說，未來責任重大，期待您帶領團隊，以向下扎根、全民參與的精神，落實賴總統的政策藍圖，並透過創新與協調，讓全民運動成為國家發展的重要基石。」

至於全民運動署首任署長房瑞文在全民運動署揭牌暨布達儀式上，也喊出未來任內5大重點方向，包括推動社區運動俱樂部、促進多元族群運動參與、提升多元運動發展、輔導縣市政府辦理規劃運動計畫、優化公共運動設施環境推動全民運動。

房瑞文指出，「競技運動全民化這個使命並不容易，也絕對不是多辦活動就可以達成目的，很多政策也必須要落地、讓民眾有感覺，才能達到全民運動落實成效。」

▲全民運動署首任署長房瑞文出席揭牌暨布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲全民運動署首任署長房瑞文。（圖／記者林敬旻攝）

