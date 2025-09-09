快訊／「台灣最南端」也能看職籃！　TPBL官辦熱身賽10月屏東開打

▲TPBL職籃秘書長王志群證實，聯盟將於10月初前進屏東舉辦季前熱身賽。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

台灣籃球季又要回來了！在兩大職籃聯盟合併、合作失敗，再度選擇「走自己的路」情況下，TPBL職籃預計將於10月中下旬展開2025-26新賽季。據了解，TPBL將於10月3日到5日進行官辦熱身賽，且比賽地點將前進台灣最南端屏東，將在屏東縣體育館進行一連3天熱身賽，這也將是台灣雙職籃首度前進台灣最南端進行正式季前熱身賽。

6月底才結束上賽季最終冠軍賽封王戰，TPBL職籃經過短短3個月休賽季，又將迎接新賽季到來，目前聯盟已經確定將於9月25日舉行賽季啟動記者會，而官辦熱身賽預計也將在10月3日到5日，並遠征台灣最南端屏東進行。

根據TPBL職籃代理秘書長王志群透露，其實全台灣的球場檔期都很難「喬」，聯盟方面也是北中南的球場都詢問過一遍，最終才選定要前往屏東縣體育館進行正式熱身賽。

屏東縣體育館先前經過全面翻修，2024年底才進行過HBL高中籃球聯賽男、女組賽事，根據現有資料，該場館座位為6000席。

至於台灣另一職籃聯盟PLG方面，聯盟副會長陳建州透露，新賽季開打也會在10月，不過由於日前宣布成軍的洋基工程，目前相關成軍記者會也可能到10月才會舉辦，因此也須等到新軍洋基相關佈局正式到位，新賽季才可正式啟動，因此PLG預計將不會有官辦熱身賽。