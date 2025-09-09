澄清絕非不參賽、不報名　曾自強：林郁婷性別檢測審查中

▲林郁婷（右）出席運動部揭牌儀式，與擔任部長的好友李揚相見歡。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

9日運動部揭牌暨布達典禮，身為首任部長的李洋正式以首任部長身分亮相。而他的體壇好友，「台灣拳后」林郁婷及所屬金牌教練曾自強也出席觀禮。針對日前林郁婷再度無法於本屆WB（World Boxing）拳擊世錦賽，曾自強表示，「是因為WB未能完成相關性別審查，審查期間未通過因此不准參賽，不是我們不參賽或是不報名。」

WB拳擊世錦賽目前正如火如荼進行，台灣包括吳詩儀、黃筱雯以及陳念琴等好手都相繼挺進所屬量級8強。不過台灣拳后林郁婷卻是因為相關性別審查仍在進行中，因此本屆賽事無緣參賽。

林郁婷所屬教練曾自強表示，「審查期間，所有進行審查的選手就是無法參賽，目前只能尊重大會，也等待審查結果的出爐，預計送審後需要4到6周時間。」

曾自強透露，「目前的狀況，有點類似偵查不公開，我們已經將WB需要的資料都備齊繳交，現在就等最後的答案。」

林郁婷本人並未就此事多加著墨，針對好友李洋擔任運動部長一事，林郁婷則說，「當然是樂觀其成，希望金牌部長上任後，能透過他當選手時，在運動場上永不放棄也勇於挑戰的精神，為運動員以及大眾爭取更好的運動環境與福利，也讓選手能更無後顧之憂的奮戰。」

▲陳信安、林郁婷出席運動部揭牌儀式。（圖／記者林敬旻攝）