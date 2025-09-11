運動雲

李洋上任首度出席行政院會　針對體育班議題再度表態

▲運動部部長李洋出席全民運動署揭牌暨布達典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲運動部部長李洋上任後首度出席行政院會。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／綜合報導

成為運動部首任部長的前奧運羽球雙打金牌2連霸得主李洋，11日正式以部長身分首度出席行政院會，並在會後記者會再度針對「體育班」議題表態，李洋也特別點出，未來如何讓國訓中心競技運動司和特定體育團體緊密合作，達到保護選手權益的目的，將是運動部後續積極努力之處。

李洋今日以運動部首任部長身分，出席行政院會，院會後也親自出席記者會，在記者會上首先由運動部綜規司副司長呂忠仁介紹現行運動部的組織架構，並揭示未來將聚焦6大發展方向。

重點包括推動全民參與運動、優化競技運動制度、提升台灣舉辦國際賽事的能力與曝光度、推升運動產業成長、落實永續與多元價值，以及加強青少年及基層運動人才培育。呂忠仁表示，運動部將持續努力，在各面向推動政策，讓台灣運動環境更完善。

針對體育班相關議題，部長李洋表示，「自己身為體育班出身，深刻理解學生運動員面臨的挑戰。」他強調，現階段最重要的是讓學生運動員能兼顧學業與訓練，未來將與教育部攜手討論，聆聽基層教練與老師的意見，尋求最適合的做法，期望讓競技與學業取得平衡。

此外，面對外界對競技運動的關注，李洋也提到，國訓中心、競技運動司及各單項運動協會，未來將加強合作，致力維護選手的權益，讓運動員在訓練及發展上獲得更多保障。

