運動雲

>

2025全球極限體能鋼鐵大賽　玖壹壹洋蔥任推廣大使

▲賽事推廣大使「玖壹壹」洋蔥挑戰單手啞鈴抓舉項目、CrossFit臺灣女子第一選手洪寀睿挑戰槓鈴項目。（圖／大漢行銷提供）

▲賽事推廣大使「玖壹壹」洋蔥挑戰單手啞鈴抓舉項目。（圖／大漢行銷提供）

記者杜奕君／綜合報導

全亞洲最高總獎金CrossFit認證賽事「2025 Taichung Power Fitness Grand Prix全球極限體能鋼鐵大賽」即將在年底（12月13日至12月14日）燃爆台中，這場由美國CrossFit正式授權的賽事，是國內最大型的綜合體能賽事，在百萬獎金號召下，將吸引亞太地區各國的菁英好手前來台中這個運動酷城市一較高下，連同推廣組預計超過2500人參與。

賽事已於昨（10）日正式開放報名，為了推廣綜合體能的市場，同時鼓勵老齡化社會的全民投入運動，台中市政府運動局攜手長榮航空舉辦「2025長榮航空亞洲綜合體能高峰論壇」，邀請臺灣本地及美國、韓國、日本、菲律賓、泰國等投入綜合體能推廣的夥伴，在賽事前一天（12月12日）針對市場發展現況將進行深度討論與分享。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆賽事分為菁英組及推廣組，CrossFit臺灣女子第一的洪寀睿受訪時說，「CrossFit特色就是不會太早公布比賽項目，需要選手平時練習就做全面性的訓練。只要各種運動平常都去訓練，比賽時誰能平均發揮到最好，就可以拿下第一。」她補充，以前多半是在海外參與CrossFit賽事，這次自己將會好好準備，在臺灣與各國頂尖好手切磋交流。

而較親民的推廣組，適合大家都來參賽。饒舌天團玖壹壹的洋蔥，擔任本屆推廣組大使。他表示，記者會上嘗試的單手啞鈴抓舉是上禮拜才開始練習的，還有很多動作不是很熟悉。到比賽前的這三個月，會好好進健身房練習！

CrossFit為全球最受歡迎的體能挑戰運動之一。本次大會特別與超級體能聯賽、We Power、臺灣體能大賽、凜冬菁英、夢想盃、台灣大力士、混合健身臺灣聯盟合作。

下半年度包含9月20日的We Power、10月24日至10月26日的台灣大力士接續登場，2025全球極限體能鋼鐵大賽則是在年底壓軸開賽，各單位期望以聯盟行銷合作的方式，共同推動混合健身、綜合體能產業發展！

▲賽事推廣大使「玖壹壹」洋蔥挑戰單手啞鈴抓舉項目、CrossFit臺灣女子第一選手洪寀睿挑戰槓鈴項目。（圖／大漢行銷提供）

▲CrossFit臺灣女子第一選手洪寀睿挑戰槓鈴項目。（圖／大漢行銷提供）

關鍵字： 全球極限體能鋼鐵大賽玖壹壹洋蔥

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

李洋上任首度出席行政院會　針對體育班議題再度表態

李洋上任首度出席行政院會　針對體育班議題再度表態

李洋上任後首波政策新局　全國382所高中體育組長會議扎根基層

李洋上任後首波政策新局　全國382所高中體育組長會議扎根基層

歐錦賽本屆兩大黑馬對決　馬卡南率芬蘭隊史首度挺進4強

歐錦賽本屆兩大黑馬對決　馬卡南率芬蘭隊史首度挺進4強

人在越南參賽！羽球好手盧震遭爆料不雅片外流　球團暫不回應

人在越南參賽！羽球好手盧震遭爆料不雅片外流　球團暫不回應

超悲情！金童唐西奇轟39分還是輸　斯洛維尼亞歐錦賽無緣4強

超悲情！金童唐西奇轟39分還是輸　斯洛維尼亞歐錦賽無緣4強

台灣「拳擊女王」捷報！　陳念琴WB拳擊世錦賽逆轉挺進4強

台灣「拳擊女王」捷報！　陳念琴WB拳擊世錦賽逆轉挺進4強

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

U18世界盃／韓媒：首戰台灣攸關晉級　警戒中華隊投手群

U18世界盃／韓媒：首戰台灣攸關晉級　警戒中華隊投手群

人在越南參賽！羽球好手盧震遭爆料不雅片外流　球團暫不回應

人在越南參賽！羽球好手盧震遭爆料不雅片外流　球團暫不回應

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

熱門新聞

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

U18世界盃／韓媒：首戰台灣攸關晉級　警戒中華隊投手群

人在越南參賽！羽球好手盧震遭爆料不雅片外流　球團暫不回應

生涯首交鋒！張育成砲轟徐若熙　WBC韓國教練團現場聚焦頂尖投打

U18台韓大戰今開打拚爭冠優勢！　超級循環賽首戰、轉播資訊一次看

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

2李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

3韓媒：今晚必須拿下台灣！

4羽球好手盧震不雅片外流　球團不回應

5張育成砲轟徐若熙！韓國隊聚焦

最新新聞

1林昀儒WTT澳門賽　挺進男單8強

2葉君璋揭選黃暐傑祕辛！怕被搶沒說破

3徐若熙球速罕見不到150！原因曝光

4中華隊單局丟4分暫時落後韓國

5內野失誤後陳真一起下？鋒總還原考量

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

【頂尖投打對決】生涯首次交鋒徐若熙！張育成一棒咬中出牆啦

出手助TPBL、PLG雙職籃合併？　運動部長李洋親曝想法

悍將雙轟5比4逆轉龍隊有隱憂　單場4失誤鋒總點出守備需要加強

去年1轟到本季10轟　范國宸曝打擊心態：幫助球隊贏球滿開心

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366