2025全球極限體能鋼鐵大賽　玖壹壹洋蔥任推廣大使

▲賽事推廣大使「玖壹壹」洋蔥挑戰單手啞鈴抓舉項目。（圖／大漢行銷提供）

記者杜奕君／綜合報導

全亞洲最高總獎金CrossFit認證賽事「2025 Taichung Power Fitness Grand Prix全球極限體能鋼鐵大賽」即將在年底（12月13日至12月14日）燃爆台中，這場由美國CrossFit正式授權的賽事，是國內最大型的綜合體能賽事，在百萬獎金號召下，將吸引亞太地區各國的菁英好手前來台中這個運動酷城市一較高下，連同推廣組預計超過2500人參與。

賽事已於昨（10）日正式開放報名，為了推廣綜合體能的市場，同時鼓勵老齡化社會的全民投入運動，台中市政府運動局攜手長榮航空舉辦「2025長榮航空亞洲綜合體能高峰論壇」，邀請臺灣本地及美國、韓國、日本、菲律賓、泰國等投入綜合體能推廣的夥伴，在賽事前一天（12月12日）針對市場發展現況將進行深度討論與分享。

本屆賽事分為菁英組及推廣組，CrossFit臺灣女子第一的洪寀睿受訪時說，「CrossFit特色就是不會太早公布比賽項目，需要選手平時練習就做全面性的訓練。只要各種運動平常都去訓練，比賽時誰能平均發揮到最好，就可以拿下第一。」她補充，以前多半是在海外參與CrossFit賽事，這次自己將會好好準備，在臺灣與各國頂尖好手切磋交流。

而較親民的推廣組，適合大家都來參賽。饒舌天團玖壹壹的洋蔥，擔任本屆推廣組大使。他表示，記者會上嘗試的單手啞鈴抓舉是上禮拜才開始練習的，還有很多動作不是很熟悉。到比賽前的這三個月，會好好進健身房練習！

CrossFit為全球最受歡迎的體能挑戰運動之一。本次大會特別與超級體能聯賽、We Power、臺灣體能大賽、凜冬菁英、夢想盃、台灣大力士、混合健身臺灣聯盟合作。

下半年度包含9月20日的We Power、10月24日至10月26日的台灣大力士接續登場，2025全球極限體能鋼鐵大賽則是在年底壓軸開賽，各單位期望以聯盟行銷合作的方式，共同推動混合健身、綜合體能產業發展！

▲CrossFit臺灣女子第一選手洪寀睿挑戰槓鈴項目。（圖／大漢行銷提供）