「全民表妹」李雅英告別TPBL職籃　雲豹發文Thank You

記者杜奕君／綜合報導

在台灣享有高人氣的啦啦隊女神，有「全民表妹」稱號的南韓籍李雅英，11日傳出將告別TPBL職籃桃園台啤永豐雲豹。雲豹所屬啦啦隊「電豹女」今日正式在官方社群發文宣告李雅英離隊，另外還包括兩位台籍啦啦隊成員小馨、牙牙也正式告別電豹女組合。

現年33歲的李雅英，近年來將發展重心從南韓轉往台灣，過去兩個賽季在台灣職籃都為TPBL的雲豹應援，至於中華職棒方面，則效力富邦悍將所屬的Fubon Angels。

雲豹今日發文表示，今天我們要向三位特別的女孩說聲謝謝與獻上祝福：

[廣告]請繼續往下閱讀...

雅英：謝謝雅英連續兩季為主場帶來精彩萬分的舞蹈演出、活力滿滿的場邊應援以及充滿亮點的賽前賽後活動。

從一開始親切有禮的互動，到暖暖貼心的交流，再到調皮搞笑的玩鬧，每一階段的雅英都是電豹女們心目中最美、最甜的歐膩。更是讓豹寶們充滿幸福甜蜜感的女神。即使未來不在同一隊，相信還是會常見面的。歡迎隨時回娘家找電豹女們玩呦。

牙牙：謝謝牙牙總是用滿滿能量帶動全場，把快樂傳遞給每一位豹寶。祝記舞超神速、笑容最燦爛的妳在新領域與旅程上持續閃耀。

小馨：謝謝小馨在每次練習與表演中都全力以赴，和電豹女一起留下好多珍貴的回憶～現在要專心完成學業，祝未來一切順利！

▲李雅英正式告別雲豹所屬啦啦隊「電豹女」。（圖／取自雲豹IG）