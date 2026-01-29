日職罕見涉毒案　廣島羽月隆太郎事件引發聯盟警訊

▲ 羽月隆太郎。（圖／截自X）



記者胡冠辰／綜合報導

日本職棒廣島東洋鯉魚球員羽月隆太郎近日涉嫌使用指定非法藥物「依托咪酯」，違反《醫藥品醫療器材法》，目前已遭廣島縣警方逮捕；在2月1日春訓營即將展開之際，接連傳出球員涉法案件，也讓職棒界的紀律與法令遵守再度受到嚴厲檢視。

警方指出，羽月隆太郎的涉嫌行為發生於去年12月16日前後，地點在日本國內，涉嫌使用少量依托咪酯；該藥物於去年5月被日本厚生勞動省列為「指定藥物」，未經許可使用即屬違法。

羽月隆太郎2019年自神村學園高中（鹿兒島）畢業後，以選秀第7指名加入廣島隊；上季共出賽74場創下個人生涯新高，繳出打擊率2成95、17次盜壘的成績，是以速度見長的內野手。

對於此次事件，廣島球團透過官方網站發表聲明致歉，表示：「本球團所屬球員發生如此事件，對於讓廣大球迷朋友們感到極大的擔憂與困擾，我們在此致上最深的歉意。」

球團同時強調，將嚴肅看待此事，並強化內部管理機制：「對於所屬球員引發此類事件，我們深感沉重，未來將徹底推動防止再發的各項措施，避免類似狀況再次發生。」

廣島總教練新井貴浩也透過球團發表回應指出，目前案件仍在調查階段，但對球員行為感到遺憾：「關於事實關係，目前仍在調查當中，因此暫不便發表詳細評論，但身為球隊一員卻做出缺乏自覺的行為，令我感到非常遺憾。」

依托咪酯是一種海外常用於麻醉手術的鎮靜劑，具有抑制中樞神經的作用，若過量攝取，可能導致四肢痙攣等異常狀況，因而被俗稱為「喪屍菸彈」。

近年來該藥物在年輕族群間濫用情況擴大，日本政府已加強管制；此次事件也被視為日本職棒史上，首度有球員因使用依托咪酯遭警方逮捕。

回顧過去，日職現役球員涉及非法藥物的案例極為罕見；較知名的案例為曾效力廣島與羅德隊的投手傑克森（Jay Jackson），他於2020年7月涉嫌違反《大麻取締法》而遭逮捕，但當時已在羅德宣布其退團後。

此外，日本職棒界去年2月也曾爆出多名現役球員使用非法線上賭博，同年3月聯盟宣布，對8支球團共16名球員，合計處以1020萬日圓的制裁金。

隨著去年線上賭博事件餘波未平，今年又傳出非法藥物風波，接連爆發球員違法事件勢必再次引發外界對日本職棒選手紀律、法令遵守與球團管理責任的高度關注。