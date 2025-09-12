運動雲

>

快訊／職籃工會大動作！　選手集體提告中華籃協

▲職籃工會大動作，將替選手集體提告中華籃協。（圖／職籃工會提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣籃壇又有震撼彈！台北市職業籃球員職業工會（以下簡稱職籃工會）稍早正式發出聲明，強調針對中華籃協於瓊斯盃期間未付給代表隊成員出賽費，以及選手肖像遭未經授權商業使用之事，正式向籃協提出民事求償。

職籃工會聲明如下：

針對 2018、2019、2023 年瓊斯盃期間，中華民國籃球協會未依法給付我國國家代表隊出賽費，以及 2024年選手肖像遭未經授權商業使用之事，臺北市職業籃球員職業工會(下稱職籃工會)已於本年9月8日協助選手提出民事求償，內容如下:

一、 出賽費:
請求以每場5千元之條件，補發 2018、2019 及 2023 年共 3 屆賽事之出賽費。

二、 肖像權侵害:
請求以每位選手3萬元之條件，向 2024 年代表隊受侵權選手支付賠償損害。

這並非突如其來的對抗，而是源自制度長期失靈、協商反覆無果後，職籃工會 不得不選擇透過司法手段，守住運動員最基本的權益底線。

出賽費爭議方面，早在 2017 年《國民體育法》修法審議時，立法精神即已明確 提示特定體育團體應負責支付選手最基本的出賽費用;對比棒球協會早已建立 制度並付諸實施，籃協遲未依法執行，導致歷屆國家代表隊選手權益長期被忽 視。

肖像權部分，早在 2016 年瓊斯盃，籃協即曾因擅自販售球員卡引發爭議，最終支付100 萬元補償並公開致歉;卻於 2024 年再度重演，顯示制度性怠惰從未根本改善。

職籃工會自 2024 年 7 月起依法取得選手書面委任授權，偕同律師向籃協提出訴求，多次函文要求協商補償與制度化機制，所主張金額亦在保障選手權益的前提下，提出體育界實務前例供參酌，期兼顧法理與實務。

無奈歷經近一年過程，籃協雖曾於會議中口頭承認錯誤，卻未有後續具體作為， 顯示其制度治理與協商誠信皆存重大瑕疵。

除職棒圈之外，台灣多數運動選手至今仍缺乏實質保障與申訴管道，難以面對 資訊不對等與結構權勢下的現實壓力。此次職籃工會作為選手後盾依法提起訴 訟，代表選手應被體制重視和保護，而不再是孤獨的個體。

我們相信司法可以還原是非，也期待這場訴訟成為逆轉現況的起點：「為國出賽 的榮譽從來不該靠選手承擔，而是建立在尊重、健全及落實制度上」。

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

