職排元年猛虎出閘　台中連莊黃金陣容曝光拚冠軍

▲台中連莊公布黃金陣容，包括「黃金左手」吳宗軒、2014 年亞運最佳舉球員、來自泰國的薩蘭迪。（圖／台中連莊提供）

▲台中連莊公布黃金陣容，迎接職排元年到來。（圖／台中連莊提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣職業排球聯盟TPVL元年賽季即將開打，曾在企業排球聯賽締造3連霸的「連莊」本季正式加盟，並與台中市政府冠名合作，以「台中連莊」之名全力備戰，期盼在新舞台再創佳績。今（12）日舉行開季記者會，全體球員、教練團與 Little Witches「小魔女啦啦隊」首度合體亮相，黃金陣容將在職排元年力拚首冠。

台中連莊展現「猛虎出閘」般的企圖心，除了「黃金左手」吳宗軒、新生代中華隊快攻手汪秉勳，以及企業聯賽「得分王」施琅等主力續留坐鎮，本季再補進兩位強力外援，包括2014年亞運最佳舉球員、來自泰國的薩蘭迪與蒙古聯賽冠軍 MVP 漢佳，同時延攬「黃金世代」自由球員蘇厚禎，全面提升攻防實力。

陣中還有企業聯賽奪冠班底張昀亮、施宗諭、宋柏霆、林冠洲、莊哲育、黃謙巽持續貢獻經驗與火力，並攜手潛力新秀許廷恩、蔡秉諺一同成長，戰力結構更為完整。

▲台中連莊公布黃金陣容，包括「黃金左手」吳宗軒、2014 年亞運最佳舉球員、來自泰國的薩蘭迪。（圖／台中連莊提供）

▲台中連莊「黃金左手」吳宗軒。（圖／台中連莊提供）

面對即將開打的職排元年賽季，台中連莊的攻擊主力施琅信心滿滿，他表示，「我一定會全力以赴，和隊友們一起朝冠軍邁進！」而「黃金左手」 吳宗軒則向球迷喊話，「進入到職業聯賽不論是外籍球員，還是主場活動氛圍，都和以往完全不同，歡迎大家進場，和我們一起享受職業聯賽的舞台！」

男神級運動員、曾代表南韓參加 2006 年杜哈亞運並奪下男子排球項目金牌的「排球王子」金耀漢，也特別現身力挺台中連莊記者會。他的到來不僅增添明星光環，也期盼能為即將登場的開幕戰票房與戰績帶來好成績。同時記者會上也特別透露，金耀漢未來將與「小魔女」有相關合作，帶給球迷們更多驚喜。

除了啦啦隊應援，本季球團更特別製作球員專屬應援曲，搭配舞蹈與口號，號召球迷進場一同吶喊。場邊還有新亮相的連莊吉祥物「虎仔」（背號 88），以球隊 Logo 為設計發想，象徵活力與守護。虎仔將穿梭場邊與球迷互動，成為大小朋友的最萌應援夥伴。

台中連莊本季主場設於國立台灣體育運動大學體育館，共規劃12周、24場比賽，開幕戰將於10月4日隆重登場。館內座位近5000席。

▲台中連莊公布黃金陣容，包括「黃金左手」吳宗軒、2014 年亞運最佳舉球員、來自泰國的薩蘭迪。（圖／台中連莊提供）

▲台中連莊洋將為2014年亞運最佳舉球員，來自泰國的薩蘭迪。（圖／台中連莊提供）

