字母哥大失常僅拿12分　土耳其打爆希臘勇闖歐錦賽金牌戰

▲希臘安戴托昆波、土耳其森根。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其靠明星長人森根強勢發揮，痛宰希臘挺進本屆歐錦賽金牌戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

本屆歐錦男籃賽被視為最強猛將，在場上無所不能的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），卻在4強戰交手土耳其時踢到大鐵板。安戴托昆波全場遭嚴防情況下，僅拿12分、12籃板。土耳其則靠NBA明星長人森根（Alperen Sengun）繳出15分、12籃板、6助攻，加上奧斯馬尼（Ercan Osmani）轟得全場最高28分，土耳其以94比68大勝，挺進本屆金牌戰。

原本被視為兩強相爭的希臘與土耳其交鋒，不料戰況卻是徹底一面倒，土耳其開賽就對「希臘怪物」安戴托昆波祭出嚴防，讓他全場打來綁手綁腳，土耳其上半場就已經手握多達18分領先優勢，下半場更是逐步擴大領先，最終就以26分之差痛宰希臘，強勢挺進本屆金牌戰，將和德國爭冠。

土耳其此戰以奧斯馬尼砍下全場最高28分外帶6籃板，當家球星森根表現全面，15分、12籃板、6助攻有效串聯全隊。

至於希臘方面，安戴托昆波全場遭到嚴加看管，僅有12分、12籃板進帳，且希臘全隊在對手壓迫下，發生超過20次失誤，輸球毫不冤枉，接下來希臘將和本屆最大黑馬芬蘭，爭取此次歐錦賽銅牌。

▲希臘安戴托昆波、土耳其森根。（圖／達志影像／美聯社）

▲安戴托昆波遭到嚴防，希臘無法挺進歐錦賽金牌戰。（圖／達志影像／美聯社）

