快訊／打不贏勁敵王楚欽　林昀儒直落4吞敗澳門冠軍賽止步8強

▲林昀儒本屆WTT澳門冠軍賽無緣4強。（圖／資料照）



記者杜奕君／綜合報導

台灣桌球一哥「沈默殺手」林昀儒，13日持續在WTT冠軍賽澳門站男單8強賽登場，此戰小林同學遭遇強敵，來自中國的老對手王楚欽，此戰面對當今世界排名第2位的王楚欽，林昀儒此戰打來綁手綁腳，最終以6比11、9比11、12比14、10比12，直落4不敵王楚欽，本屆賽事止步8強。

開賽王楚欽就建立領先優勢，林昀儒仍努力嘗試追分，但王楚欽隨後以10比4率先取得6個局點，林昀儒雖然連救兩個局點，但最終仍以11比6拿下首局。

次局王楚欽又是率先打出領先氣勢，但林昀儒手感開始加溫，逆轉連拿5分以6比2超前。不過王楚欽此時也開始回穩，連拿5分逆轉7比6超前。

但林昀儒纏鬥功夫一流，又緊咬來到9比9平手，不過王楚欽再度率先取得局點，又以11比9拿下此局。

第3局王楚欽持續掌握主動權取得7比2絕對領先，但林昀儒連續強攻奏效拿下4分，追到僅6比7。暫停過後雙方持續鏖戰，但王楚欽仍強勢出擊取得10比9領先，不過林昀儒頂住壓力連拿兩分，逆轉成11比10，不過王楚欽再度追平。

隨後雙方都出現回擊掛網狀況，但王楚欽還是頂住壓力，又以14比12拿下此局，總局數3比0正式「聽牌」。

第4局王楚欽不留情面，開局就拉開6比2領先，但林昀儒仍頂住壓力緊咬1分差，但王楚欽仍強勢取得兩個賽末點，但林昀儒連拿關鍵兩分，雙方戰成10比10平手，最終林昀儒連掉致命兩分，王楚欽以12比10，直落4擊敗林昀儒，順利挺進澳門冠軍賽4強。