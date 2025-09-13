運動雲

>

快訊／打不贏勁敵王楚欽　林昀儒直落4吞敗澳門冠軍賽止步8強

▲▼林昀儒無緣4強。（圖／ITTF國際乒聯）

▲林昀儒本屆WTT澳門冠軍賽無緣4強。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

台灣桌球一哥「沈默殺手」林昀儒，13日持續在WTT冠軍賽澳門站男單8強賽登場，此戰小林同學遭遇強敵，來自中國的老對手王楚欽，此戰面對當今世界排名第2位的王楚欽，林昀儒此戰打來綁手綁腳，最終以6比11、9比11、12比14、10比12，直落4不敵王楚欽，本屆賽事止步8強。

開賽王楚欽就建立領先優勢，林昀儒仍努力嘗試追分，但王楚欽隨後以10比4率先取得6個局點，林昀儒雖然連救兩個局點，但最終仍以11比6拿下首局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

次局王楚欽又是率先打出領先氣勢，但林昀儒手感開始加溫，逆轉連拿5分以6比2超前。不過王楚欽此時也開始回穩，連拿5分逆轉7比6超前。

但林昀儒纏鬥功夫一流，又緊咬來到9比9平手，不過王楚欽再度率先取得局點，又以11比9拿下此局。

第3局王楚欽持續掌握主動權取得7比2絕對領先，但林昀儒連續強攻奏效拿下4分，追到僅6比7。暫停過後雙方持續鏖戰，但王楚欽仍強勢出擊取得10比9領先，不過林昀儒頂住壓力連拿兩分，逆轉成11比10，不過王楚欽再度追平。

隨後雙方都出現回擊掛網狀況，但王楚欽還是頂住壓力，又以14比12拿下此局，總局數3比0正式「聽牌」。

第4局王楚欽不留情面，開局就拉開6比2領先，但林昀儒仍頂住壓力緊咬1分差，但王楚欽仍強勢取得兩個賽末點，但林昀儒連拿關鍵兩分，雙方戰成10比10平手，最終林昀儒連掉致命兩分，王楚欽以12比10，直落4擊敗林昀儒，順利挺進澳門冠軍賽4強。

關鍵字： 林昀儒王楚欽桌球WTT澳門冠軍賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

胡瓏貿領軍前進民族國中　海神詹姆斯大秀爆扣

胡瓏貿領軍前進民族國中　海神詹姆斯大秀爆扣

日本奧運名將吉川美香來台　為Panasonic台北城市路跑暖身

日本奧運名將吉川美香來台　為Panasonic台北城市路跑暖身

林湘緹惜敗世界第3強敵韓悅　香港羽球公開賽止步4強

林湘緹惜敗世界第3強敵韓悅　香港羽球公開賽止步4強

快訊／領航猿又有超狂補強！　前HBL最強高中生陳將双加盟

快訊／領航猿又有超狂補強！　前HBL最強高中生陳將双加盟

快訊／運動部長李洋大秀籃球神射　職籃工會告籃協事件表態將協助

快訊／運動部長李洋大秀籃球神射　職籃工會告籃協事件表態將協助

勇士最想要的補強沒了　前最佳第六人布洛格登遭尼克簽下

勇士最想要的補強沒了　前最佳第六人布洛格登遭尼克簽下

字母哥大失常僅拿12分　土耳其打爆希臘勇闖歐錦賽金牌戰

字母哥大失常僅拿12分　土耳其打爆希臘勇闖歐錦賽金牌戰

FIBA大殺器又來了！　施洛德26分12助攻率德國男籃闖歐錦賽金牌戰

FIBA大殺器又來了！　施洛德26分12助攻率德國男籃闖歐錦賽金牌戰

誰是最強中外野？陳傑憲自認差太多　難忘林哲瑄騙潘傑楷那一球

誰是最強中外野？陳傑憲自認差太多　難忘林哲瑄騙潘傑楷那一球

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

熱門新聞

誰是最強中外野？陳傑憲自認差太多　難忘林哲瑄騙潘傑楷那一球

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

快訊／運動部長李洋大秀籃球神射　職籃工會告籃協事件表態將協助

快訊／領航猿又有超狂補強！　前HBL最強高中生陳將双加盟

羅戈穩投、許庭綸挹注生涯首轟　平野惠一賽後肯定球隊逆轉氣勢

U18台日大戰又要打左投！張乙安先發迎戰　轉播資訊這裡看

讀者回應

﻿

熱門新聞

1最強外野？陳傑憲只服林哲瑄難忘這球

2大谷翔平WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

3李洋大秀籃球神射　籃協遭提告表態了

4領航猿補強　前最強高中生陳將双加盟

5平野惠一肯定球隊逆轉氣勢

最新新聞

1打不贏王楚欽　林昀儒澳門賽止步8強

2洋基4比1客場擊敗紅襪

3胡瓏貿領軍　海神3星前進民族國中

4奧運名將吉川美香站台　城市路跑登場

5林湘緹惜敗　香港羽球公開賽止步4強

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

力亞士鞋子被抗議！鋒總上場「聊一下」　肯定今日得點圈打擊

力亞士被抗議鞋子太閃？苦笑第一次遇到：不能拿這種小東西影響我

中華隊遭韓國痛擊　廖宏淵檢討比賽並公布明日先發

進擊怒吼！U18陳世展12.2局無失分　高中完美謝幕感性落淚

劉任右強調「不是隊友的錯」　曾聖恩盼全隊放開來打

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366