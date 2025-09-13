運動雲

快訊／運動部長李洋大秀籃球神射　職籃工會告籃協事件表態將協助

▲運動部首任部長李洋大秀籃球神射。（圖／總統盃3X3籃球賽提供）

記者杜奕君／綜合報導

記者杜奕君／綜合報導

新科運動部部長李洋，13日出席總統盃籃球賽北區預賽開幕典禮，李洋更親自下場，與熱情民眾組隊，大秀投籃神射，一舉一動都成為關注焦點。針對昨日台北市職業籃球員職業工會（以下簡稱職籃工會）正式為選手向中華籃協提出民事求償一事，李洋強調，「運動部會持續提供協助，希望兩方都不要受到傷害。」

運動部部長李洋，今日一早就前進桃園高中，參與總統盃籃球賽北區預賽開幕典禮，先前曾喊出希望「每天運動30分鐘」的李洋，也親自下場和參與民眾一起投籃大秀神射功夫。

▲李洋與亞運3X3男籃金牌得主余祥平相見歡。（圖／總統盃3X3籃球賽提供）

▲李洋與亞運3X3男籃金牌得主余祥平相見歡。（圖／總統盃3X3籃球賽提供）

針對昨日職籃工會發出聲明，透露已經針對瓊斯盃國手出賽費、肖像權遭侵犯兩大癥結點，向中華籃協提出民事求償一事，運動部昨日已經發出聲明，希望一個月內能夠讓事件妥善處理落幕。

今日李洋被問及此事時再度重申，「近日內一定會找籃協與職籃工會坐下來談，我們也會持續關注與協助，希望兩方都不要受到傷害。」

▲李洋高人氣持續，親自為熱情粉絲簽名。（圖／總統盃3X3籃球賽提供）

▲李洋高人氣持續，親自為熱情粉絲簽名。（圖／總統盃3X3籃球賽提供）

針對今日親自上場大秀球技，李洋笑說，「不管什麼運動我都希望去嘗試，希望讓大家知道，所有運動都有其獨特的魅力，像我一直都很喜歡打籃球，但是因為之前選手的身分，怕身體受傷不太敢打，現在可以打了。」

另外，近期外界相當關心的「體育班」存廢議題，李洋則說，「我從國小就開始接受體育班的制度，因此很關注這個議題，也很感謝當時我的老師們，能夠讓我的學業與運動並重，我們會和教育部持續溝通協商，也了解很多基層教練老師很關注，希望讓運動員的養成能夠更多元化。」

▲李洋針對職籃工會提告籃協一事，表態希望協助讓雙方都別受到傷害。（圖／總統盃3X3籃球賽提供）

▲李洋針對職籃工會提告籃協一事，表態希望協助讓雙方都別受到傷害。（圖／總統盃3X3籃球賽提供）

