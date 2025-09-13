運動雲

林湘緹惜敗世界第3強敵韓悅　香港羽球公開賽止步4強

▲▼ 林湘緹 。（圖／球團提供）

▲林湘緹本屆香港羽球公開賽止步女單4強。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

目前世界排名第24位的台灣羽球好手林湘緹，13日在BWF超級500系列香港羽球公開賽女單4強戰，遭遇世界排名第3的中國勁敵韓悅，林湘緹前兩局與對手有來有往，可惜決勝第3局遭到韓悅逆轉，最終以21比14、19比21、19比21惜敗，本屆香港賽止步4強，無緣改寫個人在超級500系列最佳名次。

林湘緹此次香港公開賽一路過關斬將，昨日鏖戰3局後擊敗日本高人氣美少女宮崎友花，除了終結雙方對戰3連敗，更是繼去年的南韓公開賽後，生涯再度挺進超級500系列女單4強。

今日4強戰，林湘緹面對剛在今年超級1000系列中國公開賽奪得亞軍，也是去年BWF世界巡迴賽總決賽亞軍、上屆香港公開賽冠軍的中國女將韓悅，開賽林湘緹就打出氣勢，一路取得領先以21比14拿下首局。

次局林湘緹雖然開賽遭遇亂流，讓韓悅連拿3分，不過林湘緹展現大將之風，隨後連拿7分，更一度以11比5大幅領先，不過隨後韓悅穩住陣腳，以21比19逆轉拿下此局。

決勝局開打後，林湘緹又是取得大好領先，但韓悅展現大將之風，追平比分後一路纏鬥，最終又以21比19拿下，順利取得此戰勝利，林湘緹則是先盛後衰，本屆止步4強，無緣改寫個人新高成績。

