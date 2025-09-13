運動雲

>

快訊／領航猿又有超狂補強！　前HBL最強高中生陳將双加盟

▲陳將双正式加入領航猿。（圖／領航猿提供）

▲陳將双正式加入領航猿。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃衛冕軍桃園璞園領航猿又有強勢補強，球團13日宣布已與台灣新銳後衛陳將双完成加盟簽約，將於2025–26賽季披上領航猿戰袍出戰P. LEAGUE+及EASL賽事，為領航猿後場實力注入新血。

陳將双出生於2002年10月16日，現年23歲，自國中起即展現籃球天賦，2018年率領金華國中奪得國中聯賽總冠軍與個人MVP殊榮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳將双正式加入領航猿。（圖／領航猿提供）

▲陳將双已經開始投入領航猿團隊訓練。（圖／領航猿提供）

隨後赴美就讀橡樹山學院(Oak Hill Academy)，因Covid-19疫情返台並加入光復高中，於2022年HBL冠軍賽絕殺奪冠，且榮獲冠軍賽MVP與人氣王。

大學期間就讀世新大學觀光系，菜鳥賽季即奪下UBA新人王，展現高度潛力，2024年於中國CBA選秀首輪第8順位獲南京同曦青睞，簽下3年合約並前往中國發展，雖然在南京同曦出賽機會有限，多數時間在發展聯盟調整與累積經驗，合約於2025年夏季提前終止，恢復自由身。

領航猿副領隊暨發言人陳信安表示，「陳將双的加盟，不僅強化了領航猿的後場陣容，也帶來HBL、UBA與CBA經歷中的豐富磨練，他兼具速度、控球及進攻靈活性，更具有拚戰精神與領袖特質，期待能為領航猿後場帶來更多刺激與節奏控制。」

▲陳將双正式加入領航猿。（圖／領航猿提供）

▲陳將双前進PLG職籃。（圖／領航猿提供）

關鍵字： 陳將双領航猿PLG台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／運動部長李洋大秀籃球神射　職籃工會告籃協事件表態將協助

快訊／運動部長李洋大秀籃球神射　職籃工會告籃協事件表態將協助

勇士最想要的補強沒了　前最佳第六人布洛格登遭尼克簽下

勇士最想要的補強沒了　前最佳第六人布洛格登遭尼克簽下

字母哥大失常僅拿12分　土耳其打爆希臘勇闖歐錦賽金牌戰

字母哥大失常僅拿12分　土耳其打爆希臘勇闖歐錦賽金牌戰

FIBA大殺器又來了！　施洛德26分12助攻率德國男籃闖歐錦賽金牌戰

FIBA大殺器又來了！　施洛德26分12助攻率德國男籃闖歐錦賽金牌戰

誰是最強中外野？陳傑憲自認差太多　難忘林哲瑄騙潘傑楷那一球

誰是最強中外野？陳傑憲自認差太多　難忘林哲瑄騙潘傑楷那一球

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

快訊／運動部長李洋大秀籃球神射　職籃工會告籃協事件表態將協助

快訊／運動部長李洋大秀籃球神射　職籃工會告籃協事件表態將協助

快訊／領航猿又有超狂補強！　前HBL最強高中生陳將双加盟

快訊／領航猿又有超狂補強！　前HBL最強高中生陳將双加盟

羅戈穩投、許庭綸挹注生涯首轟　平野惠一賽後肯定球隊逆轉氣勢

羅戈穩投、許庭綸挹注生涯首轟　平野惠一賽後肯定球隊逆轉氣勢

U18台日大戰又要打左投！張乙安先發迎戰　轉播資訊這裡看

U18台日大戰又要打左投！張乙安先發迎戰　轉播資訊這裡看

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

熱門新聞

誰是最強中外野？陳傑憲自認差太多　難忘林哲瑄騙潘傑楷那一球

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

快訊／運動部長李洋大秀籃球神射　職籃工會告籃協事件表態將協助

快訊／領航猿又有超狂補強！　前HBL最強高中生陳將双加盟

羅戈穩投、許庭綸挹注生涯首轟　平野惠一賽後肯定球隊逆轉氣勢

U18台日大戰又要打左投！張乙安先發迎戰　轉播資訊這裡看

讀者回應

﻿

熱門新聞

1最強外野？陳傑憲只服林哲瑄難忘這球

2大谷翔平WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

3李洋大秀籃球神射　籃協遭提告表態了

4領航猿補強　前最強高中生陳將双加盟

5平野惠一肯定球隊逆轉氣勢

最新新聞

1打不贏王楚欽　林昀儒澳門賽止步8強

2洋基4比1客場擊敗紅襪

3胡瓏貿領軍　海神3星前進民族國中

4奧運名將吉川美香站台　城市路跑登場

5林湘緹惜敗　香港羽球公開賽止步4強

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

力亞士鞋子被抗議！鋒總上場「聊一下」　肯定今日得點圈打擊

力亞士被抗議鞋子太閃？苦笑第一次遇到：不能拿這種小東西影響我

中華隊遭韓國痛擊　廖宏淵檢討比賽並公布明日先發

進擊怒吼！U18陳世展12.2局無失分　高中完美謝幕感性落淚

劉任右強調「不是隊友的錯」　曾聖恩盼全隊放開來打

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366