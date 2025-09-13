胡瓏貿領軍前進民族國中　海神詹姆斯大秀爆扣

運動雲

▲海神胡瓏貿、施晉堯、詹姆斯前進民族國中指導年輕學子。（圖／海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

⾼雄全家海神職業籃球隊12日與遠雄文教公益基金會合作前進高雄市立民族國民中學，舉辦本季首場浪愛延續校園活動，走入校園、回饋港都不間斷，新球季登場前，胡瓏貿攜手新隊友施晉堯、詹姆斯（Justin James）與近400名師生相見歡，面對面分享，推廣籃球示範教學，同時也為即將展開的賽季暖身。

高雄全家海神隊成軍邁入第五年，累計造訪17所在地學校舉辦「浪愛延續」校園活動，結合遠雄文教公益基金會的力量為推廣基層籃球共同努力，透過球員籃球心路歷程分享、互動QA，以及籃球教學環節，在手遊、社群媒體當道之際，鼓勵學生培養運動習慣，踴躍參與戶外活動。

今日胡瓏貿、施晉堯、詹姆斯除了與一、二年級共17個班級同樂，三帥也在會後擔任男籃的客座教練，親身示範防守技巧，認真教學到上衣都濕透，同學也把握難得機會向球員討教，朝籃球夢持續努力。

▲胡瓏貿汗流浹背下場示範教學。（圖／海神提供）

前NBA球星28歲的詹姆斯首度在校園活動亮相，舉手投足魅力十足，技術示範就大秀暴扣。他分享自己5歲接觸籃球及過去在NBA拼戰歷程，表示身為職業籃球員最重要的莫過於永不放棄，相信自己，並十分期待新賽季的到來，打出嶄新表現。

與南部頗有淵源的施晉堯也是本土最資深球員，談到訓練心態要持之以恆，並有目標的訓練。胡瓏貿分享學生時期父母並不支持他打球，但為了籃球，他向爸媽承諾能兼顧學業，也讓他順利出國打球，最終成為一名職業球員。

▲詹姆斯認真指導民族國中籃球隊。（圖／海神提供）

遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示，「我們很高興能夠連續兩年與高雄全家海神攜手，把專業籃球教育課程帶進校園。今年巡迴走訪了四間學校，從課程設計、球技交流到運動精神的傳遞，我們都看見孩子眼裡閃爍的熱情與自信。

對基層或偏鄉學校來說，能近距離向職業球員學習是一份珍貴啟發，不只是籃球技巧的提升，更是態度與價值的學習。我們希望透過這樣的持續合作，讓更多孩子因為籃球而勇敢逐夢，並將堅毅、專注與團隊合作的精神帶進生活，成為他們成長道路上最堅實的力量。」

民族國中過去擁有男、女籃，男籃在113年度全國基層運動選手籃球對抗賽榮獲第3名的優異表現，女籃曾拿下112年乙級聯賽全國殿軍、113年國中乙級聯賽全國亞軍，可惜因為少子化緣故今年停止招生，希望藉由海神隊校園活動推廣籃，幫助青年學子培養興趣，建立運動習慣。

▲施晉堯與詹姆斯指導民族國中籃球隊。（圖／海神提供）
 

