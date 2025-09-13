運動雲

日本奧運名將吉川美香來台　為Panasonic台北城市路跑暖身

▲日本奧運名將吉川美香來台，為Panasonic台北城市路跑暖身。（圖／Panasonic台北城市路跑提供）

▲日本奧運名將吉川美香來台，為Panasonic台北城市路跑暖身。（圖／Panasonic台北城市路跑提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年Panasonic台北城市路跑賽即將於明天（14日）在總統府前熱情開跑，吸引萬名跑者齊聚一堂。今年主辦單位特別邀請到前倫敦奧運5千及1萬公尺日本國手、現任日本松下女子田徑隊教練吉川美香專程來台。她賽前一天與跑友們進行5公里Shakeout Run，現場近距離分享備賽經驗，讓參賽者感受滿滿動力。

活動交流會上，知名運動達人田鴻魁（魁哥）與吉川美香共同登台，兩人以自身經歷勉勵現場跑者。吉川教練談到，自己從小學開始參加比賽，因為不服輸而全力訓練，最終愛上跑步這項運動。

她認為，跑步帶來的是快樂與興奮，並分享在職業隊時參加國際賽事的經歷，是她持續進步的關鍵。退役後，她也透過旅跑探索不同城市，體會跑步的樂趣。針對備賽技巧，吉川教練建議跑者們賽前兩週就要開始注意碳水化合物與水分補充，同時保持心態平穩，避免過度訓練，才能以最佳狀態迎戰賽事。

▲日本奧運名將吉川美香來台，為Panasonic台北城市路跑暖身。（圖／Panasonic台北城市路跑提供）

談到比賽過程中的挑戰，魁哥分享自己2022年曾因配速過快導致體力透支，差點無法完賽，這次經驗讓他體會到跑步不只是追求成績，更重要的是調整心態、享受過程。現場也有跑者好奇如何平衡家庭、工作與跑步，魁哥則認為，只要在人生不同階段設定優先順序，妥善安排時間，就能找到最適合自己的生活節奏。

交流會最後，吉川美香也談到她對台灣的第一印象，表示對台北街景和跑者的熱情深感驚喜與感動，並希望透過這次賽事，促進台日跑步文化的交流。

值得一提的是，吉川教練將親自參加12.5公里競賽組，與跑友們一同奔馳。Panasonic再次集結超過萬名跑者實踐「想得美，不如跑得好！Better Life, Better Run！」的理念，並藉由路跑活動推廣健康、永續的生活方式，邀請全民一起為自己與地球踏出美好步伐。

▲日本奧運名將吉川美香來台，為Panasonic台北城市路跑暖身。（圖／Panasonic台北城市路跑提供）

關鍵字： 路跑Panasonic台北城市路跑吉川美香

