快訊／周天成苦戰56分鐘遭逆轉敗北　香港公開賽止步4強

▲台灣羽球一哥周天成在本屆香港公開賽男單以4強飲恨止步。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

台灣「羽球一哥」周天成，13日晚間在BWF超級500系列香港羽球公開賽男單4強戰出賽，此戰對手則是24歲印度小將森（Lakshya Sen）。周天成此戰連續兩局都遭對手幸運球擊退，最終21比23、20比22，直落二敗北，本屆香港公開賽飲恨於男單4強止步。

現年35歲，世界男單排名高居第6位的台灣一哥周天成，開賽首局就陷入苦戰，讓對手森連拿3分，但周天成隨後回穩連趕3分追平，但森持續穩定出擊，以11比7取得領先。

所幸暫停過後，周天成找回節奏，追成12比12，隨後森雖然連拿兩分，但周天成持續緊咬不放，雙方一路鏖戰來到18比18。

隨後雙方連續51拍來回，森已經明顯體力不濟，但周天成卻發生要命掛網，讓森率先取得1個局點，不過周天成成功化解危機，雙方戰成21比21，但周天成又是發球失誤，隨後森一次幸運球過網，23比21拿下首局。

第2局周天成又和森持續拉鋸激戰，周天成以11比10進入技術暫停，隨後周天成持續穩定出擊，森一次回擊出界，讓周天成此局取得3個局點，但森又是大難不死，最後又是連拿5分，22比20戲劇性撂倒周天成，也讓周天成在此次香港公開賽也在4強止步。