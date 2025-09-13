被「日本Curry」富永啟生轟27分　攻城獅赴日交流賽首戰17分敗北

▲攻城獅選秀狀元劉丞勳首度在正式比賽上場，此戰面對LEVANGA北海道拿下7分。（圖／攻城獅提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃新竹御嵿攻城獅前進日本北海道，參與由東道主日本職籃LEVANGA北海道，所主辦的「LEVANGA CUP 2025國際交流賽」。首戰攻城獅交手LEVANGA北海道，遭到對手新加盟王牌球星，有「日本Curry」稱號的日本男籃國手富永啟生轟下27分、4籃板、2助攻，最終LEVANGA北海道以100比83贏球。攻城獅選秀狀元劉丞勳此戰首度披掛上陣，全場有7分進帳。

新竹御嵿攻城獅於去年休賽季在新竹舉辦大獅賽，邀請LEVANGA北海道來臺交流，今年雙方持續緊密合作，由LEVANGA北海道球團力邀攻城獅參與「LEVANGA CUP 2025國際交流賽」。此次國際交流賽參賽隊伍除了新竹御嵿攻城獅、LEVANGA北海道外，也包含Altiri 千葉（日本, B.LEAGUE B1）、原州DB Promy（韓國, KBL）。

今日賽事開幕戰由姊妹隊伍率先碰頭，在北海道立綜合體育中心展開序幕。今日攻城獅開賽展現優異外線火力，上半場團隊共命中8記三分球，外線命中率達四成。可惜鋒線球員早早陷入犯規麻煩，難擋對手禁區強攻。終場攻城獅以83比100不敵LEVANGA北海道。並將於明日早上11點05分出戰今日第二場賽事之敗隊，爭取本屆賽事首勝。

此役攻城獅先發球員為力獅、高國豪、李啓瑋、朱雲豪、提傑。攻城獅首節靠著流暢傳導創造多次外線空檔，單節團隊命中5記三分彈。李啓瑋、劉丞勳、力獅皆在三分線外有所斬獲，可惜雙方在禁區得分44比24成為勝負分水嶺。

攻城獅總教練威森表示，「LEVANGA北海道隊是一支非常棒的團隊，今天我們在禁區略微劣勢，導致比較早深陷犯規麻煩。雖然未能贏球，但教練團認為本場比賽有很多攻守細節做得比上週對戰高陽索諾天空槍手時還要更好！賽後有特別提醒球員，千萬不要因為一場失利就對團隊近期的努力感到氣餒，要相信團隊正在變好的路上。」

今日攻城獅球員表現以洋將德魯最為亮眼，德魯攻下25分、11籃板、4助攻，賽後德魯表示，「今天我們在場上發生一些失誤，很高興透過這場比賽發現問題，相信我們在檢討後很快就可以改善」。

李啓瑋今日拿下9分，包含3記三分彈，賽後他說，「今年休賽季助理教練泰勒有特別提醒，我投籃時的重心有點前傾，這陣子花了不少時間調整，很高興這幾場比賽外線命中率有回穩。」

今日為狀元郎劉丞勳職業生涯首場公開賽事，除了拿下7分外，也有多次成功防守。劉丞勳表示，「今天在場上時非常興奮，教練團有鼓勵我在進攻端要勇於攻擊，並同時維持高強度的防守，經過這場比賽後發現自己與更高層級選手的差距，但我相信這些都是未來繼續努力的動力。」

北海道陣中王牌射手富永啓生也在一開賽展現瘋狂射手本色，首節即拿下15分，單場攻下27分、4籃板、2助攻。李啓瑋表示，「LEVANGA北海道隊在攻守兩端的團隊配合非常有默契，也為富永啓生創造很多空檔機會，很可惜我們在開賽沒有壓制住他，能夠與這麼高水準的對手交流真的是難能可貴的經驗。」

▲攻城獅新洋將德魯攻下25分、11籃板、4助攻。（圖／攻城獅提供）