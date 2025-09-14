睽違5年返格鬥賽場　「凱薩」尤凱文159秒TKO霸氣獲勝

▲尤凱文（上）以坐山式壓制對手，獲得最終勝利。（圖／台北市綜合格鬥協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣規模最大的格鬥賽事（MMA）「WOTD-ETD 13」於14日台北體育館舉行，壓軸登場的重量級賽事「凱撒」尤凱文（代表WAZA技擊空間）一開賽就「霸氣外露」，僅花2分39秒就完成TKO（技術擊倒），輕鬆帶走勝利。

尤凱文是來自茂林萬山部落的魯凱族戰士，從小因喜歡打架加入柔道隊，大學學習散打，2017年台北世大運入選儲訓選手，將更進階的觀念與技巧融入自己的天賦之中，2023年在泰國綜合格鬥亞錦賽奪金，讓亞洲見到「台灣的驕傲」。

▲尤凱文還是魯凱戰士。（圖／台北市綜合格鬥協會提供）

「好久不見，我回來了！」尤凱文獲勝後對著全場觀眾吶喊，因為他已經5年沒在WOTD亮相，重返戰場的第一場就將對手蔣捷宇「壓落底」坐山式狠K，毫髮無傷笑到最後。

「很久沒比賽了，今天很有回娘家的感覺，被安排在最後一場一定要好好表現，南部沒有在輸的啦！」尤凱文的WAZA技擊空間剛開幕兩個月，現在晉升「館長」，他笑說，「這幾年專心帶選手，現在開了道館，還有很多學生幫我，才有時間出來，很謝謝他們。」

職業格鬥副主賽事，「蜜獾武士」彭皓宇（代表iFighting 進行勢格鬥戰隊）連續兩回合上演摔柔壓制，擊敗香港好手黎霆義（代表Versus Performance），完成出道以來的9連勝，更取得轉戰職業賽的首勝。

▲彭皓宇（左）跟對手近身肉搏。（圖／台北市綜合格鬥協會提供）

彭皓宇賽後笑說，感謝這段時間所有陪伴他練習的隊友與夥伴，才能獲得這場勝利，「十月份我將代表台灣出戰韓國APEC高峰會的WXF世界格鬥大獎賽，這場勝利對我來說是很好的暖身。」

另外，本屆新增的「髒拳」（Dirty Boxing）由「頑皮豹」葉俊宏（代表武甲）擊敗美國籍武丹龍（代表Iron Boxing），獲得觀眾滿堂彩。

「大會第一次引進這樣的規則，我也是第一次打，覺得滿刺激的。」葉俊宏表示，髒拳在國外很流行，規則少、限制少，可以將十八般武藝都端出場，「但相對的你也不知道對手會出什麼招，很有挑戰性，正好也符合我的風格。」

▲葉俊宏在「髒拳」項目贏得勝利。（圖／台北市綜合格鬥協會提供）

因崇拜武打巨星李小龍開始練拳的葉俊宏，曾經在業餘達成7連勝，升上職業卻遭滑鐵盧，這次回來證明自己的實力，「這些年都在工作，還要照顧家人，今天算重出江湖！」

葉俊宏上週在褲子繡上「放蕩不羈」，鼓勵自己在場上盡情揮灑，私底下卻是個溫暖的爸爸，有位3歲的女兒，「小孩看到我比賽都會很想學，但真的太辛苦了，爸爸保護妳就好，如果長大真的有興趣再說。」

另外，雛量級「府城戰警」陳暐承（代表iFighting 進行勢格鬥戰隊）歷經3回合苦戰，擊敗來自香港的何鈞烈。日前考上特考的他將在下個月展開新的「警察故事」，從台南轉調台北，繼續守護人民。

「這幾年都是邊工作、邊讀書、邊運動，特考還要跟警大學生競爭，錄取率非常低，還好有付出就有收穫。」陳暐承笑說，原本只是為了執勤安全練習散打，現在越練越有興趣，很高興能在這麼好的賽事贏得勝利。

「我們很多近距離的任務，其實學習格鬥不只是保護自己，也是要保護對方，避免彼此受傷。」陳暐承透露，過去曾遇過持刀嫌犯，又戴著安全帽無法噴辣椒水，只能近身搏鬥，相當危險。

今天與何鈞烈鏖戰3回合才靠著評審一致判決獲勝，陳暐承表示對手確實難纏，「我們是第一次對戰，賽前有擬定好策略，不要太早亮出底牌，雖然獲勝，我的臨場反應還是要加強。」

▲陳暐承（左）整場與對手周旋，驚險拿下勝利。（圖／台北市綜合格鬥協會提供）