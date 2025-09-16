快訊／TPBL職籃2025-26賽程公布　開幕戰10月11日登場

▲TPBL職籃新賽季將於10月11日正式點燃戰火。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今（16）日公布 2025-26 賽季例行賽完整賽程，各隊主場開幕戰資訊正式出爐。新球季例行賽共計126場賽事，自10月11日點燃戰火，將一路進行至2026年5月3日前結束，持續帶給全台球迷最熱血的籃球體驗。

新賽季開幕戰將於10月11日（六）17:00 在新莊體育館登場，由上季總冠軍新北國王坐鎮主場，迎戰冠軍戰老對手高雄全家海神，冠軍組合再度正面交鋒，為新賽季揭開火熱序幕。

各隊主場開幕戰如下：

國王：10/11（六）17:00 新莊體育館 vs 海神

夢想家：10/18（六）14:30 洲際迷你蛋 vs 海神

海神：10/25（六）14:30 高雄巨蛋 vs 國王

特攻：10/25（六）17:00 新莊體育館 vs 戰神

雲豹：11/8（六）17:00 桃園巨蛋 vs 戰神

攻城獅：11/15（六）14:30 新竹縣體育館 vs 特攻

戰神：11/15（六）17:00 和平籃球館 vs 國王

例行賽每隊賽程維持18場主場與18場客場。例行賽結束後，排名前3名的球隊將直接晉級季後賽，而第4、第5名則需進行挑戰賽，挑戰賽採3戰2勝制，其中第4名球隊將先行取得一場勝場優勢。進入季後賽後，首輪系列賽將調整為5戰3勝制，最終的總冠軍賽則持續以7戰4勝制進行。

▲TPBL職籃新賽季賽程今日正式公布。（圖／TPBL提供）


