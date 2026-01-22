道奇挨轟破壞競爭平衡　佛里德曼回擊：一切都在規則內運作





▲ 道奇棒球事務總裁佛里德曼（Andrew Friedman）出席記者會，親自宣布球隊簽下外野手塔克（Kyle Tucker），為新賽季豪華戰力揭開序幕 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇以4年2億4,000萬美元簽下塔克（Kyle Tucker），再度震撼大聯盟，也引發外界質疑「道奇正在摧毀聯盟競爭平衡」。對此，道奇棒球事務總裁佛里德曼（Andrew Friedman）直言，球團並不會被這些聲音影響，「我們只是在規則內運作，做我們能做的一切，讓球隊在短期與長期都處於最佳位置。」

佛里德曼強調，道奇的核心目標始終如一，「我們只專注一件事：如何在不犧牲未來的情況下，讓2026年有最大機會奪下世界大賽冠軍。這就是我們唯一在意的事。」

塔克於今日正式亮相道奇球場，成為道奇豪華打線的新成員。這名29歲、4度入選明星賽的外野手，補上外野戰力缺口，預計鎮守右外野，並有望打線第二或第三棒，讓道奇先發陣容中可能出現多達7名全明星等級球員。

總管高梅茲（Brandon Gomes）坦言，道奇在休賽季評估後發現，能真正改變戰力層級的球員屈指可數，「塔克就在那個最頂端的位置，他是全聯盟最全面的球員之一。」

塔克原本手握多份「九位數」合約報價，其中藍鳥傳出願意提供10年3.5億美元的長約；道奇與大都會則採取「短年期、高年薪」策略。最終，塔克選擇道奇4年2.4億美元合約，年均薪資僅次於大谷翔平，並附帶第2年與第3年的跳脫條款。

佛里德曼也坦言，道奇刻意避免再增加一筆超長年期合約，「我們目前的核心陣容年齡偏高，必須在『把握當下』與『三、四、五年後仍能競爭』之間取得平衡。短期爭冠很重要，但長期維持戰力同樣關鍵。」

對於外界批評，道奇內部並不打算辯解。佛里德曼直白表示，「我們不會去思考那些宏觀層面的爭論，只關心如何在規則內，為球隊打造最好的機會。」

塔克本人也坦言，道奇的球隊文化與城市氛圍，是他做出選擇的關鍵，「這支球隊、這座城市、這群球迷，讓決定變得容易。我想來這裡，成為其中一分子，再拚一座世界大賽冠軍。」