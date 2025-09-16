運動雲

國泰女籃參戰WBLA　找196公分加拿大國手波特助陣

▲WSBL台元瑪麗、國泰鄭慧芸。（圖／籃協提供）

▲國泰女籃將參戰2025亞洲女子籃球聯賽（WBLA）。（圖／籃協資料照）

記者杜奕君／綜合報導

2025亞洲女子籃球聯賽（WBLA）將於9月23日至28日在中國廣東東莞舉行，今年台灣代表由WSBL冠軍國泰女籃出戰，將與中國、日本、南韓等強隊同場較勁。去年國泰以全本土陣容拿下亞軍，今年則提前布局，邀請加拿大國手、身高196公分的波特（Emily Potter）助陣，目標直指冠軍寶座。

本屆WBLA賽事規模擴大，參賽隊伍從去年的4隊增至6隊，包括中國地主WCBA廣東東莞、日本WJBL富士通紅浪、南韓WKBL釜山BNK SUM、蒙古聯賽冠軍烏拉巴托亞瑪遜，以及沙烏地阿拉伯的Al Ula俱樂部。比賽將分為兩組進行小組賽，各組前兩名晉級四強。國泰和WCBA廣東東莞、蒙古烏拉巴托亞瑪遜同組，另一組則是日本WJBL富士通紅浪、南韓WKBL釜山BNK SUM以及沙烏地阿拉伯的Al Ula俱樂部，競爭可說相當激烈。

國泰主帥鄭慧芸分享，球隊上月剛結束赴日本的移地訓練，陣容上也將有所調整，期望藉此歷練黃巧鈞、蕭豫玟等新生代球員。她表示，波特已加入球隊一段時間，近期會正式對外宣布她的加盟，「我們希望透過這次比賽檢視她是否能適應台灣聯賽的節奏。」鄭慧芸也讚賞波特的積極態度，還特別安排她與年輕球員分享職業生涯經驗，激勵團隊士氣。

目前國泰陣中仍有傷兵，像是黃鈴娟、鄭伊秀、韓雅恩等人剛恢復訓練，教練團希望她們能在賽前調整到最佳狀態。鄭慧芸強調，既然決定參加WBLA，球員都會全力以赴爭取好成績，也鼓勵大家藉與中、日、韓等勁敵交流，展現自我並學習對方優點，盡情享受比賽過程。

關鍵字： WBLA國泰女籃波特Emily Potter

