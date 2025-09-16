TPBL熱身賽首度屏東開打　熱浪「籃」襲點燃南台灣

運動雲

▲「熱浪籃襲」，TPBL職籃熱身賽將於屏東開打。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今（16）日宣布，2025-26 賽季官辦熱身賽將於10月3日至10月5日在屏東縣立體育館舉行，並以 「熱浪籃襲｜南台灣屏實力開戰」 作為本次賽事標語，邀請南台灣球迷率先感受新賽季的熱情。

「熱浪籃襲」象徵籃球賽事如同熱浪般襲捲屏東，展現南台灣的火熱活力，「屏實力開戰」則點出地點與精神，除突顯比賽首次落腳屏東外，更代表各隊將在熱身賽全力展現休賽季的準備成果。標語不僅呼應了屏東的在地特色，也彰顯聯盟將職籃熱度推向更多城市的企圖心。

在規劃過程中，聯盟與球團曾評估多個場地選項，最終選擇無職業籃球隊的屏東縣作為主辦城市。屏東籃球文化底蘊深厚，如去年HBL高中籃球聯賽就在屏東縣立體育館舉行，並吸引不少球迷進場觀賽，更早之前的「屏中五虎」也在台灣籃壇留下深刻印記。聯盟期望透過熱身賽安排，讓南部球迷能近距離感受職業籃球魅力，也凝聚更多在地支持。

會長莊瑞雄表示，「感謝屏東縣政府的大力支持，今年從聯盟從屏東出發，未來也將持續評估台東等地，將比賽帶到更多尚未擁有職業球隊的城市，讓台灣每個角落都能感受到職籃的魅力。」

熱身賽賽程如下：
10/3（五）14:30 夢想家 vs 特攻、17:00 海神 vs 攻城獅
10/4（六）12:00 國王 vs 戰神、14:30 特攻 vs 雲豹、17:00 攻城獅 vs 夢想家
10/5（日）12:00 戰神 vs 海神、14:30 雲豹 vs 國王

熱身賽門票將於 9 月 19 日傍晚五點在 KKTIX 全面開賣，球迷可透過 KKTIX 平台購票，搶先進場感受南台灣專屬的籃球熱浪。同時，屏東縣民與居民可憑身分證或學生證免費入場至二樓觀賽，座位有限、額滿為止。
 

關鍵字： TPBL台籃熱身賽屏東

