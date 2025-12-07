勇士醞釀大交易！22歲新星恐成籌碼　被送到公鹿或馬刺？

運動雲

▲▼勇士後場新星波傑姆斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士新星波傑姆斯基本季成長迅速，傳出可能成為大型交易的籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士本季勝率始終在5成上下波動，距離預期落差甚大，美國媒體《Fadeaway World》報導，金州可能做出重大調整，22歲後場新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）恐被納入「大型交易包裹」；灣區電台主持人德沃恩（Dan Devone）也表示，就他近幾周得到的消息， 波傑姆斯基可能會被擺上貨架。

波傑姆斯基本季場均12.3分創下生涯新高，另有4.6籃板、2.9助攻和1.2抄截，命中率43.6%，在傷兵不斷、輪值難以穩定的情況下，他已是勇士後場最可靠的火力來源之一。他本季成長迅速，身上的合約剩兩年920萬美元相當親民，身為2023年第19順位新秀，他長期被視為勇士的熱門交易籌碼，他的潛力足以換到真正能改變戰力結構的球星。

勇士目前正處於兩難局面：核心老將群逐漸老化、傷勢頻繁，而庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）與波傑姆斯基等年輕球員的成長幅度，又尚未足以撐起未來。外界普遍認為，若金州要在柯瑞（Stephen Curry）生涯尾聲再次衝擊總冠軍，勢必得在交易市場尋求突破，而波傑姆斯基很可能是打開大門的關鍵之一。

▲▼勇士庫明加、波傑姆斯基、獨行俠戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士後場新星波傑姆斯基恐被交易？（圖／達志影像／美聯社）

包含公鹿、馬刺等多支球隊都被點名可能出手追逐波傑姆斯基。公鹿若提出圍繞悍將波提斯（Bobby Portis ）或資深冠軍前鋒庫茲馬（ Kyle Kuma ）的交易包裹，有機會換來波傑姆斯基，甚至是庫明加，增添深度與資產彈性。

聖安東尼奧馬刺則因握有大量選秀資產，加上希望在「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）身旁補進成熟得分手，也被視為非常匹配的交易對象。

勇士近年陣容操作備受檢視，如今管理層知道已經沒有犯錯空間。以波傑姆斯基換即戰力，可能是延續爭冠期的必要代價，但同時也伴隨重大風險。金州接下來的選擇，將決定他們是扭轉賽季、還是繼續在附加賽邊緣徘徊；而波傑姆斯基的名字，短期內勢必持續在交易流言榜上高掛。

關鍵字： NBA勇士Brandin Podziemski波傑姆斯基交易截止日柯瑞金州勇士

