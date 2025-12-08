光芒確定簽前「30轟30盜」好手補強　1年2.35億附帶2027共同選項

▲穆林斯（Cedric Mullins）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

坦帕灣光芒正式補強外野火力，球團於8日宣布，與外野手穆林斯（Cedric Mullins）完成總值750萬美元的1年合約，其中包含2027年的共同選項；為了替穆林斯騰出40人名單空間，將右投庫雷特（Yoniel Curet）指定讓渡。

根據合約內容，穆林斯在2026球季將領取700萬美元薪資，而2027年的共同選項金額為1000萬美元，若未執行則會付出50萬美元買斷金。

穆林斯被視為聯盟最具觀賞性的中外野手之一，他經常在外野完成高難度飛撲與追球，自2018年登上大聯盟以來，他在OAA（高於平均出局數） 評價中每季皆為正值；2025年他的OAA為+4，符合生涯標準。

光芒外野去年火力疲軟，僅擊出29支全壘打（全聯盟最少），OPS 也僅.663（聯盟第26），防守同樣不理想，團隊OAA為-9，守備價值（fielding run value）更為-12。

穆林斯過去證明自己有能力帶來火力與速度，2021年他打出 .291/.360/.518、137 OPS+，成為金鶯隊史首位30轟、30盜球員，並獲選明星賽與銀棒獎；然而近4季他的攻擊數據走弱，打擊三圍僅.237/.308/.403、 OPS+102。

2025年在金鶯表現起伏極大，後69場僅打出.208、OPS .636，轉戰大都會後也未止跌，42場比賽打擊率僅.182。

儘管如此，穆林斯自2022年起每季仍穩定貢獻15～18支全壘打，盜壘數從未低於19次，2025年衝刺速度仍落在第77百分位，顯示其爆發力尚未衰退。

他的拉打飛球比率去年達29.6%（全聯盟第8），為生涯新高，只要維持此趨勢，全壘打產量仍具可期待性。