老虎王牌要被挖走？道奇祭1換4超豪華包裹　美媒稱規模「超越想像」

▲Tarik Skubal。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

今冬自由市場尚未喧騰，但圍繞底特律老虎王牌左投斯庫巴爾（Tarik Skubal）的傳言已足以撼動整個大聯盟；西班牙《馬卡報》英文版引述多家美媒與MLB相關人士指出，洛杉磯道奇已著手評估一份「最後一搏等級」的破格報價，準備啟動斯庫巴爾交易案，而這筆交易若成形，規模可能達到近年罕見的超大型震撼案。

The Dodgers are reportedly still in the mix for Tigers ace Tarik Skubal



Coverage for Winter Meetings begins TONIGHT https://t.co/z03vQIe0Wr [廣告]請繼續往下閱讀... December 7, 2025

29歲的斯庫巴爾本季投出壓倒性的統治力，防禦率2.21、WHIP0.89均居美聯第一，另以241次三振寫下驚人數字，帶領老虎挺進分區系列賽；斯庫巴爾對老虎的重要性不言而喻，但主流美媒早已點出一個關鍵前提，若有球隊願意開出「雙方都無法拒絕的壓倒性條件」，老虎將考慮放手。

ESPN資深記者歐爾尼（Buster Olney）強調：「老虎隊會被斯庫巴爾的要求壓得喘不過氣，他的薪資將高得令人難以置信。」暗示其要價可能遠超市場正常幅度。

在斯庫巴爾陣營追求FA長期大約、波拉斯（Scott Boras）領軍操作的大背景下，老虎是否選擇「高價出售」、一次補齊大量年輕戰力，成為外界熱議焦點。

另一方面，道奇今年先發輪值隱含諸多不確定性，以格拉斯諾（Tyler Glasnow）為首的投手群健康狀況仍具風險；對致力挑戰世界大賽3連霸的道奇而言，一位可以立刻繳出王牌成績的左投，堪稱「喉嚨裡伸手都想抓住的戰力」，因此斯庫巴爾被視為最關鍵的最後拼圖。

道奇專門媒體《Sleeper Dodgers》在官方X透露，正在水面下運作的交換方案已涉及多名道奇未來核心戰力；據報導，道奇有可能為換得斯庫巴爾，送出以下具有頂級前景球員：右投希罕（Emmet Sheehan）、球團新秀排名第2外野手霍普（Zyhir Hope）、新秀排名第4內野手弗里蘭（Alex Freeland）、新秀排名第9右投萊恩（River Ryan）。

報導最後指出，老虎甚至可能要求加入拉興（Dalton Rushing）；若上述全數成真，將形成實質上的「1換4」，甚至「1換5」規模，堪稱大出清，MLB內部人士也私下形容交易規模「超越一般想像」。