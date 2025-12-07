▲絢麗煙火象徵完美落幕 日本社會人抱走冬盟冠軍。（圖／中職提供，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

2025亞洲冬季棒球聯盟由兩支日本隊伍爭奪最終冠軍，日職聯隊與日本社會人展現傑出棒球實力，在冠軍戰緊咬分差，打完前7局難分勝負，直到8局下社會人猛攻，一口氣打下4分大局奠定勝基，最終以5比2擊敗日職聯隊，奪得隊史在冬盟第2冠。



日本社會人在冬盟例行賽以壓倒性實力位居戰績第一，19場比賽豪奪14勝，勝率0.778，日職聯隊表現同樣不俗，11勝、8敗，勝率0.579為戰績第二，雙強在冠軍戰對決，2局下日本社會人先靠山田健太、野村工安打，相羽寛太高飛犧牲打先馳得點。



此役社會人由樋口新掛帥先發，6.2局其實被日職聯隊敲出多達10支安打，不過前5局皆沒讓日職聯隊拿下任何分數，6局上日職聯隊趁對手失誤加上山中稜真適時安打扳平比分，且7局上趁勢追分，三壘有人情況下庄子雄大擊出內野安打將分數超前為2比1。



日職聯隊由山口廉王先發，表現相當出色，6局只被敲5安、失1分，不過日本社會人把握機會，在8局下打出大局，兩出局一、三壘有人情況下，外山優希安打追平，隨後此戰手感火燙的山田健太敲出帶有兩分打點的三壘安打將分數拉開，藤澤涼介補刀安打再添1分，此局社會人攻下4分，最終就以5比2抱走冬盟冠軍金盃。



這也是日本社會人繼2019年後，再度於冬盟奪冠，此戰也吸引2039名觀眾進場為日本兩支隊伍應援加油，賽後中職聯盟施放煙火為此屆冬盟畫下完美句點。