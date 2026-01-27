運動雲

大谷翔平「外野手驚喜登場」可能性浮現？球界：日本戰術更靈活

▲2023世界棒球經典賽，大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大谷翔平「外野手驚喜登場」可能性浮現。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

日本代表「侍 Japan」總教練井端弘和26日在東京召開記者會，追加公布第六屆世界棒球經典賽（WBC）出賽名單。包含道奇球星大谷翔平在內，本屆日本隊將有史上最多的 8 名大聯盟球員參賽，陣容豪華。不過，名單曝光後也引發討論，外野手僅有 4 人被列為正選，戰力配置略顯單薄，球界開始出現「大谷是否可能以外野手身分登場」的聲音。

本次名單中，今休季轉戰大聯盟的岡本和真（藍鳥）、村上宗隆（白襪）等人皆順利入選。井端表示，「這是檢驗日本棒球從 2023 年上屆賽事以來進步幅度的好機會，我們也希望能再次奪冠。」談到連霸目標，他信心十足。

隨著名單底定，焦點也轉向打線與守備配置。會中被頻頻問到「大谷打第幾棒？」、「會不會投球？」井端僅回應，「打序會在前段棒次；投手運用則要等春訓，看他實際投球狀況再決定。」 值得注意的是，30 人名單中目前僅公布 29 人，而外野正職僅有近藤健介、周東佑京（軟銀）、森下翔太（阪神）、鈴木誠也（小熊）4 人。

儘管仍有佐藤輝明、岡本和真、牧原大成等能兼顧內外野的多功能選手，但據日媒報導，圈內人士直言，「周東更適合作為關鍵代跑，森下也適合保留為代打火力，如此一來外野人手仍顯吃緊。」

因此，開始有人點名「大谷外野出賽」的可能性。相關人士指出，「若日本隊已做好『不讓大谷投球』的心理準備，那麼以外野手身分運用他，或許是井端心中的選項。」大谷過去在日本火腿與天使時期都守過外野，擁有強肩與速度，前天使總教練總教練梅登（Joe Maddon）曾盛讚他的外野守備「具金手套等級」。

轉戰道奇後，大谷因手肘手術先以指定打擊為主，但復原進度良好，去年季後賽期間，美媒也曾點出他「有機會重返外野」。若真能在 WBC 以外野手身分登場，勢必讓日本隊戰術彈性大增。

