WBC美國隊王牌！雙城萊恩談妥合約避免仲裁 本季年薪610萬美元

▲萊恩（Joe Ryan）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

已入選 3 月世界棒球經典賽（WBC）美國代表隊的明尼蘇達雙城王牌右投萊恩（Joe Ryan），成功避免進入年薪仲裁程序。根據《紐約郵報》名記者海曼（Jon Heyman）於美國時間 26 日（台灣時間 27 日）在社群平台 X 上披露，雙方已就新賽季薪資達成共識。

海曼指出，萊恩本季年薪為 610 萬美元（約新台幣 19.5 億元）。合約另包含 2027 年的相互選擇權，若啟動，年薪將提升至 1300 萬美元（約新台幣 4.1 億元）；若其中一方選擇放棄，則需支付 10 萬美元（約新台幣 320 萬元）作為補償。

萊恩上季年薪為 300 萬美元（約新台幣 9600 億元）。在本次協商過程中，雙城最初提出 585 萬美（約新台幣 1.87億元），而萊恩團隊希望為 635 萬美元（約新台幣 2.03億元），雙方一度存在 50 萬美元 （約新台幣 1600萬元）的落差，最終仍順利談妥。

萊恩於 2021 年在雙城登上大聯盟舞台，隔年 2022 年便以 13 勝表現嶄露頭角。上季他出賽 31 場，繳出 13 勝 10 敗、防禦率 3.42 的成績，投 171 局送出 194 次三振，不僅展現穩定戰力，也首度入選明星賽。

在即將到來的 WBC，萊恩被視為美國隊先發輪值的重要戰力，將與上季兩聯盟賽揚獎得主史金恩茲（Paul Skenes，海盜）、史庫柏（Tarik Skubal，老虎），以及國聯三振王、連續 5 年雙位數勝投的韋伯（Logan Webb，巨人）共同撐起美國隊的王牌投手群。